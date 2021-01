Star Academy : Faustine, une ancienne candidate morte à 31 ans

C'est Johann Margulies qui vient d'annoncer la nouvelle sur les réseaux sociaux. Faustine, une ancienne candidate de la Star Academy vient de mourir à l'âge de 31 ans. La jeune femme était atteinte de deux maladies rare l'encéphalomyélite myalgique (EM) et le syndrome de Gougerot Sjögren (SFC). Candidate de la saison 6 la jeune femme avait fait une apparition dans l'émission "N'oubliez pas les paroles" en 2016. Trop fatiguée pour rester debout, elle était restée assise sur un tabouret et avait demandé l'aide de Nagui pour informer sur les maladies dont elle était atteinte. "Il n'y a pas de recherche en France et il n'y a pas d'avancées, donc Nagui j'aurais une faveur à te demander, c'est qu'on fasse un spectacle musical, une émission musicale pour réunir des fonds pour ces deux maladies qui sont vraiment très dures à vivre".

Suite à son passage l'ancienne candidate de la Star Academy avait souhaité reverser la totalité de ses gains aux différentes associations qu'elle défendait.

Johann Margulies a donc annoncé la triste nouvelle sur son compte Twitter : "Les amis, Faustine, atteinte de la même maladie que moi, l'EM/SFC, nous a quittés hier. Elle était belle, intelligente et c'était une battante mais la maladie l'a fauchée". Il fait ensuite savoir que la jeune femme a demandé l'euthanasie en Belgique.

Il a ensuite fait une demande à l'animateur Nagui : "Elle n'a jamais pu bénéficier d'une prise en charge médicale pour l'EM, au même titre que les milliers d'autres malades d'EM en état sévère en France. Malgré cela, elle militait et avait sensibilisé à l'encéphalomyélite myalgique en public, chez Nagui et dans la presse".

Après son message l'animateur a réagi : "Nous allons y travailler. Toutes mes tendres pensées à la famille de Faustine et à ses proches, de tout coeur avec vous".

Les amis, Faustine, atteinte de la même maladie que moi, l'EM/SFC, nous a quittés hier. Elle était belle, intelligente & c'était une battante mais la maladie l'a fauchée. J'ai besoin que vous fassiez du bruit pour que @Nagui réalise son souhait pour soutenir les malades pic.twitter.com/8vKISN49Pz — Johann Margulies (@JohannMargulies) January 30, 2021

Par J.F.