Star Academy - Jean-Pascal Lacoste : pourquoi ses parents ont mal vécu sa participation (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur son actualité, mais aussi sur sa vie intime. Ce lundi 4 janvier, l'animatrice phare de "C'est mon choix" sur Chérie 25 reçoit Jean-Pascal Lacoste, son premier invité de l'année 2021. Dans un premier extrait inédit, le chroniqueur de "Touche pas à mon poste" sur C8 revient sur son entrée au château de la "Star Academy" le 20 octobre 2001. L'occasion pour lui de raconter comment il a été approché pour rejoindre cette aventure.

"J'ai été recruté en casting sauvage. C'était ma dernière saison en tant que pompier sur la plage. Tous les étés, je bossais en tant que sauveteur chez les pompiers. On est venu me voir en me disant : 'On fait un jeu télé où il faut chanter'. Je leur ai dit : 'Si c'est une blague (...) vous vous servez un café, moi je surveille des gens'. Ils sont restés toute la journée, ils m'ont regardé faire un peu le pitre. Et le soir, ils m'ont dit : 'Chante nous une chanson, fais quelque chose'. J'ai fait une connerie face à la caméra et de fil en aiguille, ils m'ont rappelé et je me suis retrouvé sur le prime", raconte-t-il.

"Il est parti en étant serein..."

Dans un second extrait, Jean-Pascal Lacoste évoque le décès de son papa, en 2005. "Quand on perd un père, c'est toujours trop tôt. C'était un mec fantastique (...) Il m'a énormément guidé dès la sortie de la 'Star Academy'", commence-t-il. Il poursuit son témoignage en expliquant comment sa participation à la "Star Academy" a selon lui eu un impact sur la disparition de son papa.

"Je pense que la 'Star Academy', c'est aussi ce qui l'a foutu un peu en l'air parce que pour des parents, c'est très dur à vivre. Ça a été très dur pour eux. Je voyais souvent ma mère pleurer parce qu'on a les gens qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas. Donc ils vont voir mes parents en disant : 'Oui ton fils, ceci, cela'. C'est très dur pour des parents. Mon père, il est un peu comme moi : 'J'en ai rien à foutre de ce que vous pensez'. Mais au fond de lui, ça a été dur. Et quand tout s'est mis en place, il est parti en étant serein on va dire (NDRL, il a fait un AVC)", dit-il.

