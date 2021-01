Star Academy - Karima Charni : ce lieu insolite où elle a été repérée pour l'émission (Exclu vidéo)

Karima Charni est l'invitée du jour d'Evelyne Thomas dans son émission diffusée sur Non Stop People. Dans un premier extrait, l'animatrice de 35 ans raconte comment elle a rencontré Grégory Lemarchal. C'était en 2004, quelques jours avant le premier prime de la saison 4 de la "Star Academy".

"Je l'ai rencontré de manière différente des autres. Avant l'émission, on est 'caché' à l'hôtel pendant quatre ou cinq jours pour les répétitions. J'entendais un monsieur qui n'arrêtait pas de tousser dans la chambre d'à côté. Et je disais à ma nounou : 'Mais faut pas que je le croise lui. Je ne vais pas tomber malade cinq jours avant mon premier prime sur TF1'. Je ne savais pas qu'il y avait un garçon qui était malade au sein de l'émission. On est très protégé, on ne sait pas qui sont les candidats qui vont être à nos côtés. Et en fait, c'est ma nounou qui me l'a dit. Elle m'a dit : 'Dans ta saison, les rumeurs sont vraies, il y a un garçon qui est malade et il est dans la chambre juste à côté'. C'était comme ça ma première découverte de Greg", dit-elle.

"'Oups, ce n'est pas une blague'"

Dans un deuxième extrait, Evelyne Thomas demande à Karima Charni comment elle a été recrutée pour participer à cette 4e saison de la "Star Academy". "J'ai été prise dans un karaoké à Paris. Je faisais déjà mes études à Paris à l'époque, c'est pour vous donner déjà le niveau de chant, sans méchanceté", commence-t-elle.

Et de poursuivre : "J'ai donc été repérée dans un karaoké. Encore une fois, j'étais avec mes soeurs et il y a une dame qui est venue me voir en me disant : 'Est-ce que ça te dirait de faire la 'Star Ac' ?' On a un petit peu rigolé. Le lendemain, on a téléphoné au numéro qu'elle nous avait laissé. Et là, on entend : 'Endemol bonjour !' et on se dit : 'Oups, ce n'est pas une blague'. Et je me retrouve convoquée dans les studios d'Endemol en train de passer une sorte de test de personnalité et une semaine plus tard, je me retrouve au siège de TF1 pour les derniers castings". La suite on la connaît.

