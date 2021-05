Star Academy : Lucie Bernardoni annonce une bonne nouvelle

La "Star Academy" a marqué toute une génération et les fans de l'émission vont être ravis. Tout d'abord, ce samedi 22 mai, TF1 va diffuser un documentaire sur les 20 ans de ce programme qui a révolutionné la télévision et la manière de consommer. De nombreux jeunes, qui se sont enfermés entre les murs du château de Dammarie-les-Lys, ont rencontré un franc succès. La première gagnante, Jenifer, est devenue une véritable star en France. Ce documentaire de TF1 reviendra donc sur les souvenirs des candidats de cette télé-réalité musicale qui a duré huit saisons, ainsi que sur des images inédites, que les téléspectateurs pourront découvrir. Bien évidemment, des témoignages seront au rendez-vous et une chose est sûre, c'est que cette soirée, qui concurrencera l'Eurovision sur France 2, sera placée sous le signe de l'émotion.

"Un prime va avoir lieu"

Cependant, ce ne sera pas le seul événement de l'année. 20 ans, ça se fête et TF1 a prévu les choses en grand. C'était en octobre 2001 que les tous premiers candidats ont posé leurs valises dans ce château devenu incontournable et il y aura donc une autre émission spéciale pour marquer le coup. Sur le plateau de "L’éclair de Guény", ce mercredi 19 mai, Lucie Bernardoni, candidate de la saison 4 de Star Academy, a fait de nombreuses confidences sur un prime événement qui se déroulera à la rentrée. "Un prime va avoir lieu en plus du documentaire et va être tourné dans les semaines qui arrivent. On est très heureux de pouvoir fêter ça avec les gens, car ils sont très nostalgiques et ça nous fait plaisir, on a hâte", a-t-elle déclaré. Cette soirée s'annonce également palpitante pour tous les adeptes nostalgiques du programme puisque les anciens candidats réinterpréteront des titres emblématiques. Le tournage devrait débuter au mois de juin "si tout se passe bien", a précisé Lucie Bernardoni.

Vous pouvez retrouver la séquence en cliquant ICI.

Par Solène Sab