Star Academy : Lucie Bernardoni fait d'étonnantes révélations sur l'alcool au château

Il y a quelques semaines, le biopic concernant Grégory Lemarchal diffusé sur TF1, "Pourquoi je vis" a fait un carton. Et pour continuer à honorer la mémoire de Grégory Lemarchal, treize des anciens candidats de la quatrième saison de la Star Academy ont sorti un album "Restons Amis" dédié au chanteur décédé il y a treize ans maintenant. Les bénéfices de ce dernier seront réservés à l'association Grégory Lemarchal, qui lutte activement contre la mucoviscidose.

C'est à cette occasion que Lucie Bernardoni, grande finaliste aux côtés de Grégory Lemarchal, était invitée sur le plateau de VL Média dans l'émission "Un éclair de Gueny". La jeune femme a fait quelques révélations pour le moins étonnante sur la vie au sein du château, et plus précisément sur les différentes soirées alcoolisées.

"Je me suis pris une vraie cuite"

En effet, à l'époque, l'alcool coulait à flot dans les différentes émissions de téléréalité. La Star Academy étant le début des émissions de télé de ce genre, la chaîne et les équipes de production n'étaient pas encore rodées concernant les questions liées à l'alcool notamment. C'est ce que révèle Lucie Bernardoni : "Nous c'étaient les premières années, on essuyait les plâtres. C'était même à ma disposition alors que j'étais mineure. Il y avait du champagne, pas tout le temps, mais il y en avait. Ils l'avaient enlevé après une certaine soirée d'anniversaire d'une des camarades où on avait tous un peu trop bu. Je me suis quand même pris une vraie cuite alors que j'étais mineure."



L'un des animateurs lui demande alors s'il y a déjà eu des débordements, ce à quoi l'ancienne collègue de Grégory Lemarchal répond : "Une fois oui. On sait comment ça a commencé, mais pas comment ça a fini. Certains sont partis aux urgences, à l'hôpital, en coma éthylique." Elle a ensuite été interrogée sur les questions de drogue : "J'ai entendu dire qu'il y avait eu de la drogue sur certaines autres saisons, mais la nôtre non, on était une saison plutôt saine à ce sujet".

