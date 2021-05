Star Academy : pourquoi Patxi ne participe pas au prime anniversaire ?

Ce samedi 22 mai, de nombreuses personnes seront présentes devant leur télévision afin de suivre le prime spéciale "20 ans de la Star Ac : le doc". Et pour cause, l'un des premiers télé-crochets de France va fêter ses vingt ans en octobre 2001. Le château de Dammarie-les-Lys accueillait de nombreux futurs chanteurs qui allaient tenter de remporter l'émission coûte que coûte. En effet, la Star Academy était un véritable tremplin et ce n'est pas la chanteuse Jenifer qui dira le contraire ! Première gagnante du télé-crochet, la jeune femme connaît désormais un immense succès.

Mais ce n'est pas la seule. Patxi, le chanteur basque de la saison 3 connaît lui aussi un joli succès dans la musique en tant que chanteur mais également parolier de Louane. Interrogé par le magazine Télé-Loisirs ce mercredi 19 mai, il a accepté de revenir sur cette belle expérience : "Ça a changé ma vie. Par la suite, c'est vrai qu'une étiquette est collée... Mais quoiqu'on fasse, dans ce métier, on en a une et elle ne me dérange pas du tout, au contraire. Je suis très heureux d'avoir participé à cette émission qui est culte et qu'on célèbre encore" explique-t-il. Un moment dont il se souviendra puisqu'à seulement 22 ans - à l'époque de l'émission - Patxi a eu la chance de chanter avec Raphaël, Enrico Macias ou encore Phil Collins.

Et malgré son empreinte laissée dans le programme, Patxi ne sera pas présent dans le programme anniversaire. Mais pas de panique, le chanteur n'est pas fâché avec la production, comme il l'a confié à Télé-Loisirs, il a été contacté mais n'était malheureusement pas disponible et pour cause, le 28 mai prochain, Patxi sortira "En basque", un album de reprise de chanson basque.

Par J.F.