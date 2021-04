Star Academy : Raphaëlle Ricci en larmes, cette douloureuse scène racontée par sa mère Alice Dona (Exclu vidéo)

Du lundi au vendredi, Jordan de Luxe présente son émission "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. Il y reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur son actualité. Ainsi, cette semaine, le présentateur a reçu, entre autres, Frédéric Taddeï, qui a révélé avoir des ennemis en télévision. "Ils m'ont fait des trucs ignobles, des trucs dégueulasses. On vous fait passer pour le contraire de ce que vous êtes. Quand vous faites un métier comme celui-là, si vous n'avez pas d'ennemis au bout de plus de 20 ans de carrière, c'est que personne ne s'est aperçu que vous étiez là. Moi, ils s'en sont aperçus", disait-il.

Ce jeudi 22 avril 2021, Jordan de Luxe a reçu Alice Dona. L'artiste est en pleine promotion d'un coffret exclusif qui contient 152 titres et qui est disponible depuis le 17 février sur le site www.mariannemelodie.fr au prix de 29,90 euros. Baptisé "Alice Dona : Anthologie 1963 - 1987", ce coffret - confectionné par Marianne mélodie - contient 6 CD regroupant la totalité des titres que la chanteuse a enregistré entre 1963 et 1987. Elle est la maman de Raphaëlle Ricci. Cette dernière s'est fait connaître lors de sa participation à l'émission "Star Academy" en tant que professeur d'expression scénique durant les saisons 1, 2, 3, 5, 6 et 7. Elle a même officié en tant que directrice dans l'édition 2007, après le départ d'Alexia Laroche-Joubert en congé maternité. Elle quitte le programme en février 2007, à la fin de la saison 7, remplacée en 2008 par Dominique Martinelli.

"On lui avait écrasé tous ses paquets"

Face à Jordan de Luxe, Alice Dona a donné des nouvelles de sa fille, expliquant qu'elle ne souhaitait "plus trop" faire de télévision aujourd'hui. "Ce fut difficile pour elle. Elle adorait ce qu'elle faisait au niveau du travail, du coaching, des élèves (NDLR, à la Star Academy). Et d'être confrontée à des gens, ce n'était pas son truc (...) C'était la méchante, on en avait fait un peu la méchante, ce qu'elle n'était pas. Elle a beaucoup souffert de ça", a-t-elle dit. Elle s'est ensuite souvenue d'une scène survenue pendant son activité à la Star Academy. "J'ai assisté à un Noël où elle est arrivée en larmes chez moi, avec les cadeaux qu'elle avait achetés (...) et on lui avait écrasé tous ses paquets, parce qu'elle faisait partie des gens qui avaient décidé de se séparer de untel ou untel dans les élèves (...) Des gens lui ont écrasé ses paquets parce qu'elle était la méchante. C'est la seule personne qu'ils avaient sous la main pour l'insulter, la fustiger", a-t-elle lâché.

Cette scène a profondément marqué sa fille. "Je sais qu'elle a été très, très durement marquée par ça, par les réactions des gens et par l'image qu'on pouvait donner d'elle (...) La Star Academy l'a construite sur d'autres plans, mais psychologiquement, ça a été très, très dur à vivre (...) La deuxième année, on en a fait une pleureuse", a-t-elle continué. Est-elle intervenue ? "Non. J'ai failli intervenir parce qu'on est venu me chercher au départ (...) On est venu me voir dans mon école (...) Mais je n'avais pas envie qu'il y ait une caméra qui soit là tout le temps", a-t-elle répondu.

Par Clara P