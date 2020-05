Star Academy : Raphaëlle Ricci revient sur son pire moment

Le confinement peut paraître long pour certains. Ainsi, EndemolShine a partagé sur sa chaîne Youtube les primes de la saison 1 de la Star Academy. Une saison diffusée en 2001 déjà ! Et qui a vu Jenifer remporter la victoire finale. La diffusion de ces souvenirs a-t-elle rendu certains anciens participants nostalgiques ? En tout cas certains se sont retrouvés dans un live Instagram pour échanger et revenir sur leur expérience. Parmi les participants on retrouvait Jean-Pascal Lacoste qui pourrait devenir chroniqueur pour TPMP, Sidonie, Jessica Marquez, Patrice Maktav, Djalil Jensen et Raphaëlle Ricci, ancienne coach artistique dans le programme. Cette dernière est revenue sur son expérience difficile.

Elle a vécu une expérience difficile

Et ses confidences font froid dans le dos. Raphaëlle Ricci raconte pendant le live ce que l’on ne voyait pas à l'antenne. Et les anciens élèves sont sidérés. "Pour les gens (…) j’étais une professeure très très méchante. J’ai reçu des menaces. Au fil des ans, cette émission avait pris tellement d’ampleur, médiatiquement parlant, que ça a été super compliqué à gérer. J’avais des crottes de chiens dans la boîte aux lettres, des gens venaient devant chez moi". Des propos chocs. Et l’ancienne coach va plus loin : "Ce n’était pas possible pour moi d’envisager que des gens puissent avoir envie de me tuer. Ils ne seraient certainement pas passés à l’acte mais quand la production décide de te mettre des gardes du corps à disposition 24h sur 24, c’est que ce devait être grave". Elle considère que cela était "le pire de l’émission".

Mais Raphaëlle Ricci est aussi reconnaissante. Elle confie que grâce à la Star Academy, elle a pu faire de nombreuses choses "magiques". Et elle cite : "J’ai réalisé mon rêve de nager avec des dauphins. J’ai participé au Trophée Andros, j’ai fait le rallye des gazelles, moi qui étais passionnée de sports automobiles, c’était fou ! Grâce à cette émission j’ai fait des choses complètement dingues" conclue Raphaëlle Ricci.

Par Non Stop People TV