Star Academy "truquée" : Jean-Pascal Lacoste et Houcine réagissent

Il était l'un des candidats de la deuxième saison de la "Star Academy" sur TF1. Dix-huit ans plus tard, Georges-Alain Jones s'est confié au "Parisien" sur les coulisses du programme télé qui a révélé Jenifer, Sofia Essaïdi ou encore Nolwenn Leroy. "Maintenant je peux l'avouer, tout était truqué" balance Georges-Alain Jones. Et il s'explique : "J'avais découvert que c'est moi et Emma Daumas qui devions aller en finale. C'était décidé avant même l'émission ! J'ai pété les plombs et les producteurs ont organisé mon élimination en demi-finale car je les menaçais de tout balancer". Avant d'ajouter, "Mon problème c'est que j'étais plus vieux que les autres candidats et que j'avais compris les rouages". Des propos qui n'ont pas tardé à faire réagir d'anciens candidats.

Jean-Pascal : "Il veut se faire de la pub"

Le sujet était au cœur des débats dans "Touche pas à mon poste" mardi 18 février. Cyril Hanouna a joint Jean-Pascal Lacoste, ancien candidat emblématique de la première saison, par téléphone. Et son avis est bien tranché. "Il n'y a pas de débat, c'est un faux débat. On ne peut pas dire des conneries pareilles, c'est pas truqué, arrêtez. L'autre il veut se faire de la pub 18 ans après parce qu'il a peut-être un manque de notoriété ou autre. Il n'avait qu'à se plaindre au bout de deux ans". Et à la question de l'animateur sur d'éventuelles tricheries, Jean-Pascal Lacoste est catégorique, "Franchement aucune, aucune magouille".

Houcine, invité de l'émission, et candidat lors de la même saison que celle de Georges-Alain était également invité à donner son avis après ces déclarations. Sur le plateau de TPMP, Houcine explique que les anciens organisent des dîners et que Georges-Alain est parfois "moins présent". Puis il donne son avis sur les accusations de truquage : "Je trouve ça dingue" et avoue ne pas avoir ressenti ce que Georges-Alain dénonce. Des propos plus mesurés que ceux de Jean-Pascal pour celui qui s'est hissé en finale face à Nolwenn Leroy. Puis il reconnaît le rôle du public dans le jeu, "Moi je pense que le public vote. Même si les magnétos sont des fois dirigés ou orientés. On parle de Magali Vaé, il y a un public qui a voté pour elle, un public qui l'a soutenue. Ce public-là achète potentiellement des disques, ce public-là va voir des concerts…"

