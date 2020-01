Star Academy : un ancien candidat tué dans d'effroyables circonstances

Onde de choc dans le monde du petit écran belge. Jean-Yves Wargnies, qui avait participé à la Star Academy en 2002, a été sauvagement assassiné par son voisin. Le 30 décembre dernier, aux alentours de 10h du matin, Domenico Puddu a tiré plusieurs balles sur Jean-Yves Wargnies en pleine rue. L'homme de 66 ans aurait été agacé par les nuisances sonores dues aux nombreux travaux entrepris dans l'appartement de l'artiste. Il a alors d'abord tiré une première fois sur son voisin, sans parvenir à l'atteindre. S'en est suivie une course poursuite sur le toit de la maison, comme l'a précisé le parquet : "Une série de coups de feu a eu lieu et la victime a été touchée à la jambe avant de parvenir à prendre la fuite à pied".

L'auteur des faits connu des services de police

Déterminé à finir son entreprise sanglante, Domenico Puddu a poursuivi Jean-Yves Wargnies, parvenant ainsi à lui tirer une balle à la tête. Hospitalisé d'urgence, l'ancien candidat de la Star Academy belge a finalement succombé à ses blessures le vendredi 3 janvier dernier. Son voisin, déjà connu des services de police pour menaces et coups et blessures, a quant à lui été inculpé, placé sous mandat d'arrêt pour tentative et infraction à la législation sur les armes. Jean-Yves Wargnies allait fêter son 47ème anniversaire en février prochain. Après son passage dans la Star Academy, le chanteur avait fait partie du groupe de rock "The Léguman's". Il avait ensuite pris la tête d'un bistrot-brocante. Selon les informations de Sud Info, ses funérailles auront lieu ce vendredi 10 janvier.

