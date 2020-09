Star Academy : Une émission "truquée" ? Mathieu Johann répond

L'émotion est à son comble. Le 7 septembre dernier, TF1 diffusait le biopic sur Grégory Lemarchal, vainqueur de la "Star Academy 4" et décédé en 2007 des suites de la mucoviscidose. Ce jeune chanteur à la voix incroyable a bouleversé la France entière. Ses interprétations donnaient des frissons à tous les téléspectateurs et son talent était indéniable. Par ailleurs, son histoire a marqué toute une génération et ses fans l'ont vu évoluer jusqu'à son dernier souffle. Avec la diffusion de ce biopic et la sortie d'un album en hommage à Grégory Lemarchal réalisé par ses colocataires de l'émission de télé-réalité, la "Star Academy" est sur toutes les lèvres. D'ailleurs, quelques mauvaises langues voient la victoire de Grégory Lemarchal comme "scénarisée" par la production de l'émission. Après que de nombreux ex-candidats aient pris la parole, c'était au tour de Mathieu Johann de remettre les choses au clair.

"c'était évident que ce mec allait gagner !"

L'ancien candidat de la "Star Academy", Mathieu Johann, a accordé une interview à PureCharts afin de répondre à ces accusations. Il a notamment révélé : "L'émission est scénarisée mais pas truquée. On est dans une émission de télé-réalité. La prod scénarisait mais en fonction de ce qu'on leur donnait, de ce qu'on offrait comme prestation. Les gens sont tellement dingues. Ils pensent que tout est organisé.". Il a poursuivi : "Il y avait grosse part d'improvisation dans cette émission. La prod ne pouvait pas savoir ce qu'on allait faire. On ne communiquait rien avec eux. Il y avait une vraie place au hasard.". En évoquant la victoire de Grégory Lemarchal, il a précisé : "Nous aussi on le disait parce que c'était évident que ce mec allait gagner ! La prod aurait pu le nommer 15 fois, il aurait été sauvé 15 fois.". Mathieu Johann a également voulu rappeler qu'au final, le public était maître des votes !

Par Solène Sab