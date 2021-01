Star à Nu 2 : Inès Vandamme critiquée, sa réponse cinglante !

C'est un retour qui était très attendu ! Le 31 janvier 2020, TF1 diffusait la première saison de "Stars à nu", une émission dont le concept est simple, mais on ne peut plus étonnant. En effet, de nombreuses personnalités se déshabillent sur une même chorégraphie. Mais évidemment, cela a un but, à savoir inciter les téléspectateurs aux dépistages des cancers du sein, de la prostate et des testicules. Suite au succès de la saison 1, Arthur qui produit l'émission a décidé de se lancer dans une saison 2. Elle sera donc diffusée le 12 février prochain et le casting se dévoile petit à petit. En plus de Lola Dubini, Nathalie Marquay-Pernaut, Maeva Coucke, Linda Hardy ou encore Anaïs Grangerac, Inès Vandamme, la nouvelle danseuse de Danse avec les Stars tentera elle-aussi de relever le défi.

"je le referais sans hésiter"

Elle a annoncé sa participation sur son compte Instagram et en a profité pour dévoiler les raisons de sa participation. Mais suite à cela, Inès Vandamme a dû faire face à de nombreuses critiques. Une internaute a réagi : "C’est l’hôpital qui se fout de la charité. C’est sûr que les mecs, enfin certains, vont réagir ainsi. Il y a d’autres moyens de sensibiliser les femmes sur le cancer du sein et son dépistage sans devoir se mettre à poil, c’est plus de la promo c’est de la provoc' !”.

Des critiques qui l'ont visiblement agacé puisqu'elle a décidé de mettre les choses au clair : "Bonjour Emilie, c’est toujours mieux de commencer un message ainsi. Avez-vous regardé l’émission l’an dernier ? Je ne pense réellement pas ! L’émission s’appelle Stars à nu, certes, mais en AUCUN CAS vous n’allez voir quoi que ce soit à la télé !".

Inès Vandamme conclut ensuite : "oui, il y a d’autres manières de sensibiliser au cancer, mais celui-ci en est un. Croyez-moi, si c’était à refaire, je le referais sans hésiter. Je vais peut-être moi aussi sauver une vie, des vies !”

Par J.F.