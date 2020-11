Stars à Nu 2 : Gil Alma, un strip-tease intégral "compliqué" ? Il répond (Exclu vidéo)

Après s'être confié sur son ancien rôle dans "Nos Chers Voisins" sur TF1, Gil Alma était l'invité de Christophe Combarieu dans "Face à la Scène", l'émission qu'il présente sur Non Stop People. Dans un premier temps, le comédien a parlé du rôle principal qu'il incarne dans la série "César Wagner", dont le pilote avait réuni cinq millions de téléspectateurs en janvier dernier. Une confidence qui a permis au présentateur d'enchaîner : "Vous êtes du bon côté de la police cette fois-ci, mais rappelez-vous, quand vous aviez 18 ans, vous n'avez pas fini au poste un jour ?"

"Je crois que c'est la première fois que je le dis dans une émission télé. Heureusement que je me suis fait prendre que pour ça parce que j'ai fait plein d'autres bêtises beaucoup plus graves", a répondu l'acteur. Et de poursuivre : "Je me suis fait prendre en train de voler un essuie-glace sur une voiture. Je me suis fait prendre en flagrant délit, pas loin du bois de Vincennes. J'ai été au commissariat de Fontenay-sous-Bois. Complètement minable".

"Je l'ai fait avec beaucoup de plaisir"

Gil Alma a participé à la deuxième édition de 'Stars à Nu" qui sera bientôt diffusée sur TF1. Avec d'autres personnalités masculines - notamment Camille Lacourt - le comédien a fait un strip-tease intégral pour la lutte contre le cancer. Est-ce que cet exercice a été "compliqué" pour lui ?

"Faut assumer. J'avais un sketch dans mon spectacle, c'était le syndrome de la Twingo où je disais que j'étais un peu fébrile de ce point de vue là, si je comparais mon zizi à une voiture, j'avais une Twingo. J'ai passé outre ce petit souci (...) Je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. C'est une bande de copains, puis c'est surtout pour le cancer, dire aux gens de se mettre à nu face à son docteur", a-t-il expliqué.

Par Non Stop People TV