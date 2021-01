Stars à Nu 2 : Inès Vandamme a tenu à y participer pour une raison bouleversante

Les Français pourront retrouver sur leurs écrans la saison 2 de "Star à nu" dès le 2 février prochain sur TF1. De nombreuses personnalités féminines ont répondu présentes pour sensibiliser les femmes à se faire dépister contre les cancers. Nathalie Marquay, Lola Dubini, Anaïs Grangerac, Maëva Coucke et Linda Hardy se mettront "à nu" pour la bonne cause mais elles ne seront pas les seules. Ce mardi 19 janvier, Inès Vandamme, connue pour sa participation dans l'émission "Danse avec les Stars" a expliqué sur son compte Instagram qu'elle faisait également partie de l'aventure. Cette cause lui tient particulièrement à coeur et elle s'est ouverte sur les raisons de sa participation.

"Françoise, cette émission est pour vous"

Pour accompagner son cliché sur lequel la jeune danseuse se trouve en compagnie des femmes présentes dans "Stars à nu", elle a écrit : "Avec ces femmes merveilleuses, nous allons défendre cette cause qui nous tient tout particulièrement à cœur. Nous allons mettre notre énergie, et notre bienveillance, au profit de la prévention, et du dépistage des cancers féminins. Cette émission fut riche en émotions. Je repense aux témoignages de femmes qui m’ont bouleversée".

La raison pour laquelle Inès Vandamme a répondu présente pour cette deuxième saison de "Stars à nu" est bouleversante. Elle s'est confiée à ce sujet : "Françoise, cette émission est pour vous. Françoise est la femme de mon grand-père. (J’ai perdu ma grand-mère trop jeune, et ce fut un drame pour moi.) Mais Françoise a toujours été là pour moi, pour notre famille... Je la respecte énormément. Et je l’admire aussi beaucoup. Françoise est toujours avec nous, merci l’univers ! Elle a réussi à vaincre deux cancers du sein. Quand on m’a parlé de la saison 2 de l’émission 'Stars à nu', j’ai pensé à Françoise, à mon grand-père, et aux épreuves qu’ils ont traversées ensemble. Je vous aime !" La jeune femme a conclu de la plus belle des manières : "Je sais que vous serez fiers de moi en me regardant me battre pour cette cause dans quelques semaines sur TF1 . On ne le répétera jamais assez, le dépistage peut sauver des vies."

Par Solène Sab