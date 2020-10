Stars à Nu 2 : le casting complet révélé

Actuellement en tournage, la deuxième saison de Stars à nu s’apprête à faire relever le défi à treize nouvelles personnalités. Après le succès des deux numéros de la saison 1, le programme produit par Arthur va mettre en scène sept hommes et six femmes pour se dénuder sur la scène du Lido afin d'inciter à se rendre chez le médecin pour un dépistage des cancers du sein, des testicules et de la prostate. Au casting, les noms de Nathalie Marquay-Pernaut, l'animatrice de TF1 Anaïs Grangerac, et du présentateur Christophe Beaugrand et de l'ancien champion de natation Camille Lacourt avaient déjà été dévoilés par Télé-Loisirs. Les équipes sont désormais complètes avec les révélations du Parisien.

Le casting complet dévoilé

Vont ainsi rejoindre le groupe de femmes : deux anciennes reines de beauté avec Maëva Coucke, qui avait été élue Miss France 2018, et Linda Hardy, qui avait décroché le titre de Miss France 1992. La comédienne, passée par la dernière saison de "Danse avec les stars" est aujourd’hui l'une des têtes d'affiche du feuilleton "Demain nous appartient" sur TF1. Déjà apparue dans Stars à nu pour coacher le groupe des hommes, la danseuse Inès Vandamme va cette fois-ci être du côté des participantes. L'équipe sera complétée par la chanteuse et YouTubeuse Lola Dubini. Chez les hommes, un fidèle des émissions d'Arthur va rejoindre l'aventure, l'humoriste Cartman. Il va relever le défi en compagnie de Laurent Maistret, ancien gagnant de "Koh-Lanta" et "Danse avec les stars", des comédiens Gil Alma, connu pour son rôle dans la série "Nos chers voisins", et Vincent Desagnat, fidèle complice de Michaël Youn, ainsi de l'humoriste Jean-Philippe Janssens.

Par Marie Merlet