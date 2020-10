Stars à Nu 2 : Un célèbre nageur et un animateur au casting

Diffusée pour la première fois sur TF1 en janvier dernier, Stars à nu sera de retour dans quelques semaines sur la première chaîne. Sept femmes et six hommes s'étaient dénudés en début d'année sur la scène du Lido dans un but bien précis : inciter les téléspectateurs à se rendre chez leur médecin pour un dépistage des cancer du sein, des testicules et de la prostate. Les hommes avaient ouvert le bal le 31 janvier 2020. Sur scène les téléspectateurs avaient retrouvé Philippe Candeloro, Baptiste Giabiconi, Bruno Guillon, Alexandre Devoise, Satya Oblette, Olivier Delacroix et Franck Sémonin.

La semaine d'après, le 7 février, ce sont sept femmes qui s'étaient lancées dans ce challenge : Firmine Richard, Fanny Leeb, Mareva Galanter, Héloïse Martin, Nadège Beausson-Diagne, Maddy Burciaga, Alessandra Sublet et Marine Lorphelin.

ils tenteront de relever le défi

Les deux éditions avaient rassemblé pas moins de 3,6 millions de téléspectateurs, ce qui a donné envie à TF1 de rempiler pour une saison 2. Télé-Loisirs vient de dévoiler les premiers candidats qui viendront relever le défi. Nathalie Marquay-Pernaut a déjà été annoncée, ainsi qu'Anaïs Grangerac, découverte dans The Voice comme étant "la meuf de la porte" comme l'ont surnommé les internautes. Et le magazine vient de dévoiler en exclusivité deux nouveaux candidats. Il s'agit de l'animateur Christophe Beaugrand, déjà engagé dans le combat contre le cancer avec l'institut Curie depuis plusieurs années, et de Camille Lacourt, ancien champion du monde de natation Une cause évidemment très spéciale pour ce dernier puisque sa compagne Alice Detolenaere a annoncé en janvier dernier être touchée par un cancer du sein.

