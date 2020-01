Stars à nu : Arthur a refusé de se déshabiller, la raison dévoilée

Une émission qui devrait faire parler d'elle... Ce vendredi 31 janvier, le tout premier prime de "Stars à nu", produit et animé par Arthur, sera diffusé sur TF1 dès 21h05. Le concept de l'émission est assez original et audacieux. De nombreuses célébrités ont accepté de se dévêtir intégralement pour la bonne cause. Baptiste Giabiconi, Marine Lorphelin, Bruno Guillon ou encore Alessandra Sublet se dévoileront dans le plus simple appareil devant des millions de téléspectateurs sur la scène du Lido. Le but de cette démarche est assez noble. Arthur a produit cette émission afin de promouvoir le dépistage des cancers du sein et de la prostate. Si tous les invités se sont prêtés au jeu malgré certaines réticences, Arthur a révélé qu'il n'avait pas été jusqu'au bout. Lors d'une interview accordée à France Inter ce jeudi 30 janvier, l'animateur de "Vendredi tout est permis" a expliqué les raisons qui l'ont poussé à refuser de se mettre à nu !

"Je serais incapable de le faire"

Arthur, qui est en couple avec Mareva Galanter, était invité dans "L’instant M" de France Inter ce jeudi 30 janvier et a confié en toute sincérité pourquoi il n'avait pas dépassé ses limites et accepté de se dévêtir pour l'émission. Il a commencé : "Je serais incapable de le faire. Au début, lorsqu'on a commencé à appeler les artistes, je me suis dit : 'Si je le fais moi et comme j'ai une relation de confiance avec cette bande, ils vont accepter de le faire tout de suite'.". Cependant, il s'est ravisé au dernier moment en pensant à ses équipes : "Mais après je me suis dit :'Si je me mets nu devant les équipes avec qui je travaille toute l'année, on n'aura plus le même regard et on n'aura plus la même manière de travailler ensemble'. C'est la seule et unique raison pour laquelle je n'ai pas fait l'émission.". Une raison plus que compréhensible pour l'animateur. Il a d'ailleurs tenu à préciser avec admiration : "Il y a de très beaux mecs dans l’équipe qui étaient terrorisés à l’idée de se mettre nu.". Et ces derniers ont tous franchi le pas...

Par Solène Sab