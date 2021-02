Stars à Nu : le grand regret de Laurent Maistret

C'est un nouveau défi que tenteront de relever ce soir plusieurs personnalités. En effet, TF1 diffusera un nouveau numéro de son émission "Stars à Nu". L'émission a pour but de sensibiliser les Français sur le dépistage du cancer du sein et de la prostate. Un défi qu'a rapidement accepté Laurent Maistret. Et pour cause, fin 2013, la mère de l'ancien candidat de Koh-Lanta est touchée par un cancer. Dans les colonnes du Parisien, le jeune homme s'est confié sur cette participation : "Me mettre à poil pour sauver des vies ? C'est ma façon à moi d'être un superhéros ! Je ne fais pas ça pour le buzz. D'ailleurs, j'ai vraiment eu du mal à le faire".

"Ça se joue beaucoup au mental"

Laurent Maistret poursuit ensuite : "Il faut en parler, ne pas baisser les bras. Et toujours entourer la personne. Ça se joue beaucoup au mental. Ce n'est pas magique. Procurer de la force aux malades, c'est les aider".

Une participation assez émouvante pour le candidat de Koh-Lanta puisqu'il sait l'importance de se faire dépister dans les temps. Lorsque le cancer de sa mère est diagnostiqué, il est déjà bien avancé. "Ça fait longtemps qu'elle avait un truc au niveau des fesses. Ma mère avait aussi du mal à se mettre à nu. Alors que pour un médecin, c'est comme voir des dents pour un dentiste". Il avait donc gardé sa participation à Stars à nu secrète pour faire une jolie surprise à sa mère. Malheureusement, après avoir gagné le combat contre le cancer, elle l'a perdu contre la Covid-19 en janvier dernier, "le pire jour de ma vie" conclut-il non sans émotion.

