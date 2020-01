Stars à nu : les célébrités se sont-elles totalement dénudées ?

Ils sont beaux, ils sont connus et participent à l'émission pour la bonne cause. Dans "Stars à nu", la nouvelle émission de TF1 produite par Arthur, quinze personnalités – sept hommes et huit femmes – acceptent de se prêter au jeu du strip-tease pour sensibiliser aux cancers du sein et de la prostate et ainsi aborder la prévention. Parmi eux Franck Sémonin, Olivier Delacroix, Bruno Guillon, Nadège Beausson-Diagne, Fanny Leeb ou encore Héloïse Martin, Alexandre Devoise, Satya Oblette, Mareva Galanter et Maddy Burciaga. Tous souhaitent faire passer un message. Pour cela, les personnalités ont rencontré des personnes victimes d'un cancer, ont évoqué leur expérience avec beaucoup d'émotions, ont posé nus devant des étudiants des Beaux-Arts. Chaque star a participé à un dépistage face à la caméra. Dans l'émission de ce vendredi 31 janvier présentée par Alessandra Sublet, place aux hommes qui danseront sur la scène du Lido. Mais une question se pose, les stars sont-elles entièrement nues ?

Les célébrités apparaissent-elles totalement nues à la télévision ?

Si l'un des moments forts de l'émission "Stars à nu" est le strip-tease des candidats sur la mythique scène du Lido face à un public, peut-on dire que les participants sont vraiment nus ? La réponse est oui ! La production a proposé à chaque participant un cache sexe en cas de changement d'avis. A noter que les parties intimes des candidats seront floutées à l'antenne. Alessandra Sublet qui s'est prêtée au jeu contrairement à Arthur, raconte les coulisses à TV Mag, "Même si les parties sensibles sont floutées à l'antenne, le public a vu les kikis des garçons et les seins des filles (rires). Cela paraît bête, dit comme ça, mais faut y aller sur scène !".

Au micro d'Europe 1, elle raconte le courage des participants masculins. "Les gars y sont allés ! Et ils ont appris la chorégraphie. Ils ont vraiment donné de leur personne!" Les candidats ont été touchés de près ou de loin par le cancer mais peu d'entre eux s'était fait dépister. Le message est donc fort. Alessandra Sublet et Arthur sont fiers de ce nouveau concept comme elle le confie à Télé Star, "Peu importe que les gens regardent l'émission juste pour le strip-tease, du moment qu'ils se font dépister après, c'est l'essentiel. C'est d'ailleurs ce qu'on s'est dit avec Arthur : si on sauve ne fut-ce qu'une seule vie, on aura gagné".

Par Non Stop People TV