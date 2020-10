Stars à nu : les noms de deux célébrités qui se dénuderont dans la saison 2 dévoilés

Le 31 janvier 2020, TF1 diffusait la première saison de son émission intitulée "Stars à nu". Dans ce programme produit par Arthur, quinze personnalités – sept hommes et huit femmes – avaient accepté de se prêter au jeu du strip-tease et de finir à moitié nus sur scène... pour sensibiliser aux cancers du sein et de la prostate et ainsi aborder la prévention. Au casting de la saison 1 : Franck Sémonin, Olivier Delacroix, Bruno Guillon, Nadège Beausson-Diagne, Fanny Leeb ou encore Héloïse Martin, Alexandre Devoise, Satya Oblette, Mareva Galanter et Maddy Burciaga.

Avant de faire le show sur scène, les personnalités en question ont rencontré des personnes victimes d'un cancer, ont évoqué leur expérience avec beaucoup d'émotions, ont posé nus devant des étudiants des Beaux-Arts. Chaque célébrité a ensuite participé à un dépistage face à la caméra.



Face au succès de l'émission qui avait réuni 3,6 millions de téléspectateurs, TF1 a décidé de signer une saison 2 et les premières informations commencent à tomber.

Stars à nu : Une ancienne Miss France dans la saison 2

Quelles seront les célébrités à se dénuder sur la scène du Lido ? Selon les informations de nos confrères de Télé Loisirs, deux femmes ont déjà accepté de faire partie du prochain casting. La première n'est autre que Nathalie Marquay-Pernaut, ancienne Miss France et femme de Jean-Pierre Pernault. La jolie brune de 53 ans est d'autant plus touchée par ce projet de sensibilisation puisqu'elle a souffert d’une leucémie à l’âge de 30 ans et a également accompagné récemment son époux dans sa lutte contre le cancer contre la prostate. Ce dernier avait d'ailleurs témoigné dans la première saison de Stars à nu.

La chaîne va aussi miser sur une de ses animatrices : Anaïs Grangerac ! Aperçue dans "The Voice" puis dans "Big Bounce", l'animatrice se voit confier de plus en plus de rôles sur la chaîne puisqu'elle présente aussi "Mariés dans l'année", "Les 100 plus grands" et les tirages du Loto et de l'Euromillions.

