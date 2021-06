Stars à nu : les personnalités sont-elles rémunérées ? Linda Hardy répond (Exclu vidéo)

Ce week-end, Mickaël Dorian reçoit Linda Hardy dans son émission "Good Morning Week-End" diffusée sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel la comédienne de 47 ans a abordé différents sujets, de sa courte relation avec Johnny Hallyday à sa carrière en télévision en passant par son tout nouveau livre, "Heureuse et en forme". Un guide détaillé contenant des secrets pour se sentir bien dans son corps. Face à l'animateur, elle s'est expliquée davantage sur ce projet.

"J'ai voulu l'écrire, au départ, pour toutes les femmes qui veulent faire du temps qui passe, un allié. C'est un vaste programme. C'est un livre qui s'adresse aussi aux jeunes femmes, parce qu'il y a plein de conseils qui peuvent être tout à fait adoptés par des jeunes femmes, mais quand même, j'ai eu envie de parler à ces femmes à qui on ne parle pas forcément souvent, qui sont les femmes à partir de la quarantaine, de la cinquantaine (...) Il ne faut pas qu'on fasse croire, à qui que ce soit, qu'à 45 ans on est moins en forme, qu'on est différent", a-t-elle dit.

"Ce que j'aime, dans tout, c'est quand il y a du sens"

Dans la suite de l'entretien, Linda Hardy a accepté de revenir sur sa participation en février dernier à "Stars à nu", une émission diffusée sur TF1 et qui vise à sensibiliser le public à l'importance du dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Quels souvenirs garde-t-elle de sa participation ? "J'avais participé en tant qu'invitée à la toute première émission. J'avais deux amies qui en faisaient partie, Mareva Galanter et Marine Lorphelin. J'avais été les applaudir et les soutenir. J'ai assisté au show final et puis j'ai eu envie de regarder l'émission, parce que, ce que j'aime, dans tout, c'est quand il y a du sens", a-t-elle commencé.

Et de poursuivre : "Ce qui m'intéressait, c'était de voir au-delà de ce que j'avais ressenti ce soir-là, si l'émission avait du sens et comment est-ce qu'on racontait les choses, comment on sensibilisait les femmes au dépistage du cancer du sein notamment. J'ai été hyper émue, j'ai trouvé ça très bien fait. Comme quoi on peut faire des émissions de divertissement en portant des messages forts. Et le soir même, comme Mareva Galanter est une amie et que tout le monde sait qu'elle est la femme d'Arthur, j'ai envoyé un message à ce dernier en disant : 'Bravo, je trouve ça super. C'est bien de mêler des beaux sujets avec une émission de divertissement, vous l'avez bien fait'. Et il m'a répondu : 'Si tu as envie d'être des nôtres l'année prochaine, on t'accueillera avec grand plaisir' et j'ai dit : 'Si tu as besoin de moi, je serais là'". Linda Hardy a conclu en confiant que non, les personnalités ne sont pas rémunérées pour participer à l'émission.

