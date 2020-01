Stars à nu : l'hommage de Baptiste Giabiconi à Karl Lagerfeld

La participation de Baptiste Giabiconi à "Stars à nu" sur TF1 ce vendredi 31 janvier n'est pas anodine. Pour sensibiliser aux cancers de la prostate et du testicule et encourager leur dépistage, plusieurs célébrités ont accepté de se mettre à nu sur la scène du Lido de Paris. Si le mannequin n'a pas hésité à accepter ce défi, c'est parce qu'il a été confronté de près à la maladie avec sa sœur et Karl Lagerfeld. Le 19 février 2019, le créateur est décédé suite à un cancer de la prostate. Pendant des années, l'ancien directeur artistique de Chanel s'est battu contre la maladie dans le silence, avait révélé son ancien bras droit Sébastien Jondeau dans "Paris Match" en décembre dernier.

"Il s’est battu pendant cinq ans comme un guerrier"

Si Karl Lagerfeld a succombé à son cancer, il peut être soigné lorsqu'il est détecté à temps. ″Ce qui me rend triste, c’est qu’évidemment il s’est battu pendant cinq ans comme un guerrier, mais je sais aujourd’hui que le cancer de la prostate ça se soigne très bien quand il est diagnostiqué tôt", a confié Baptiste Giabiconi au "HuffPost". Celui qui rend hommage à Karl Lagerfeld avec sa participation, a ajouté : "On peut également enlever la prostate et vivre sans. J’aurais tant aimé que cela puisse être le cas pour Karl". Engagé pour sensibiliser à cette maladie, le mannequin espère porter un message, a-t-il confié à Purepeople : "Je me suis dit que j'allais le faire pour lui et pour les gens qui vont nous regarder. C'est un cancer qui se guérit très très bien quand il est pris à temps et je pense qu'il faut lever un petit peu tous ces a priori que les gens peuvent avoir, ou ces inquiétudes, ces peurs – qui sont normales et humaines. Je veux leur dire de faire le pas, qu'ils se disent qu'il faut y aller".

Par Marie Merlet