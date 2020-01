Stars à nu : Marine Lorphelin, Baptiste Giabiconi… Quelles stars y participent ?

Ce vendredi 31 janvier, TF1 propose "Stars à nu", une nouvelle émission produite par Arthur. Le concept : quinze candidats pratiquent l'art de l'effeuillage sur la scène du Lido – coachés par Chris Marques – jusqu'à se déshabiller entièrement. L'objectif : sensibiliser les téléspectateurs au dépistage du cancer du sein et de la prostate notamment. Arthur qui n'a pas souhaité participer, raconte que cela fait plus d'un an qu'il souhaite adapter ce concept en France. Et il explique pourquoi à Télé Z : "On est tous touchés de près ou de loin par la maladie et j'avais envie de faire quelque chose pour rendre hommage à des amis, des proches qui en sont morts ou qui ont survécu. On fait tellement de divertissements alors si de temps en temps on peut en réaliser un où on se dit que l'on peut sauver une vie. (…) Tout TF1 s'est fait dépister après avoir vu le programme". A 21h05 ce vendredi, ce sont les garçons qui ouvriront le bal.

Des stars de la télé présentes...

Parmi les candidats, sept hommes et huit femmes. Du côté des hommes, on retrouve Baptiste Giabiconi, Satya Oblette, Philippe Candeloro, Olivier Delacroix, Bruno Guillon, Alexandre Devoise et Franck Sémonin. Chez les femmes, Alessandra Sublet présente le programme et se prête au jeu. Elle est accompagnée de Marine Lorphelin, Mareva Galanter, Héloïse Martin, Nadège Beausson-Diagne, Firmine Richard, Fanny Leeb et Maddy Burciaga. Les personnalités ont dû surmonter de nombreuses émotions afin de monter sur la scène du Lido. Chaque candidat a son histoire et est touché de près ou de loin par le cancer. Par exemple Fanny Leeb a eu un cancer du sein, comme la femme d'Alexandre Devoise et la sœur de Baptiste Giabiconi. Mareva Galanter a perdu un proche d'un cancer… Dans "Stars à nu", les personnalités passeront des rires aux larmes et n'hésiteront pas à se faire dépister face caméra pour sensibiliser les téléspectateurs.

Par Non Stop People TV