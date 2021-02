Stars à nu : pourquoi Jean-Pierre Pernaut s’opposait à la participation de Nathalie Marquay

Ce vendredi 12 février 2021, TF1 diffusait un nouveau numéro de "Stars à nu" en prime time. Le principe : plusieurs personnalités se dévêtissent pour sensibiliser à la cause du cancer du sein. La semaine dernière, ce sont des personnalités masculines qui se sont prêtées au jeu. Cette semaine, c'était au tour de stars féminines. Au casting : Maëva Coucke, Lola Dubini, Anaïs Grangerac, Linda Hardy, Nathalie Marquay et Inès Vandamme. Mais il y en a une qui a failli ne pas participer au programme de TF1. C’est Nathalie Marquay. Et pour cause, son mari Jean-Pierre Pernaut n'était pas pour qu’elle se mette à nu à la télévision. "J'ai dit oui tout de suite, car moi-même j'ai été touchée par le cancer", explique Nathalie Marquay qui a été victime de la maladie alors qu’elle n’avait que 30 ans. "Il m'a dit 'Non Nathalie, tu ne peux pas faire ça ! Tu peux être intervenante, comme moi’", a révélé Nathalie Marquay.

Twitter bluffé par le corps de Nathalie Marquay

En effet, Jean-Pierre Pernaut a, lui aussi, participé à "Stars à nu" mais sans se dévêtir. "Ça l'a beaucoup aidé de parler", explique la chroniqueuse de "Touche pas à mon poste" au sujet de la participation de Jean-Pierre Pernaut, atteint d’un cancer de la prostate il y a deux ans. Finalement, Nathalie Marquay a accepté de se dévêtir pour la bonne cause. Et ça a fait beaucoup réagir les internautes, impressionnés par le corps de l’ancienne Miss France aujourd’hui âgée de 53 ans. "Elle ne fait pas son âge, c’est ouf", "Elle a un beau corps Nathalie Marquay, je veux bien le même à son âge", "Elle est vraiment belle Nathalie Marquay", "Clairement elle est magnifique", "Elle est très jolie et hyper bien conservée pour son âge !", "Le corps de Nathalie Marquay pour son âge pahlalala", peut-on lire sur Twitter.

Par Matilde A.