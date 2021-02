Stars à nu : pourquoi Maëva Coucke a insisté pour participer à l'émission

Les stars se mettent à nouveau à nu. Ce vendredi 5 février 2021, de nombreuses personnalités feront tomber le haut pour sensibiliser au dépistage précoce des cancers du colon et gynécologiques. Pour cette nouvelle édition, ce sont les hommes qui passent en premier. Sur la scène du Lido, à Paris, le comédien Gil Alma, l’animateur Christophe Beaugrand et les humoristes Jeanfi Janssens et Cartman, mais aussi l’ancien champion de natation Camille Lacourt et l’ancien candidat de "Koh-Lanta" et "Danse avec les stars" Laurent Maistret se sont prêtés au jeu du strip-tease orchestré par Chris Marques.

Chez les femmes, on retrouvera vendredi prochain les anciennes Miss France Nathalie Marquay, Linda Hardy et Maëva Coucke, la danseuse Inès Vandamme, l’influenceuse Lola Dubini et l’animatrice Anaïs Grangerac. Invitée dans l’émission d’Anne Roumanoff sur Europe 1 ce 5 février 2021, Maëva Coucke s’est confiée sur sa volonté de participer au programme. Interrogée sur ses hésitations avant de se lancer dans l’exercice d'effeuillage face à un public, la belle rousse a lancé : "J’ai même demandé à Arthur de faire cette émission". "Très engagée" dans la lutte contre le cancer du sein, elle a confié être déçue de ne pas avoir été conviée pour participer à la première saison du programme : "Donc ils m’ont dit : 'Bon ok, on te prend à la deuxième'".

Maëva Coucke engagée dans la lutte contre le cancer du sein

L’ancienne reine de beauté a ainsi expliqué que si elle tenait tant à participer au show c’est parce que sa mère a été touchée par un cancer du sein en 2012 : "Moi, je l’ai fait pour ça". Sur son compte Instagram, elle s'est réjouie de prendre part à l'expérience. En légende d'une photo d'elle accompagnée des autres personnalités, elle a écrit : "Vous le savez, ça fait maintenant des années que je m’implique auprès de cette cause qui m’est chère : la lutte contre le cancer du sein. Ça a été une expérience incroyable aux côtés de cette team... Nous sommes passées par toutes les émotions pour soutenir ces causes qui nous concernent toutes. Alors oui... On s’est mises à nues... Pour vous passer un message, pour vous sensibiliser au dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l’utérus".

Interrogée par nos confrères de l'émission "Sept à Huit" en décembre 2017, Maëva Coucke s’était confiée sur son engagement contre le cancer du sein : "Ça m'a fait mal au cœur, j'ai eu peur pour ma mère. On a toujours peur d'apprendre que notre maman tombe malade. J'ai essayé de la soutenir au mieux. J'ai parfois raté des après-midis d'école pour l'accompagner à ses visites chez le médecin". Avant de conclure : "J'admire toutes ces dames qui se battent contre la maladie et qui restent fortes malgré tout".

Par C.F.