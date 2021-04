Steevy Boulay "en état de choc" à la mort de son père, il raconte (Exclu vidéo)

Steevy Boulay était l'invité de Jordan de Luxe dans "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel l'ancien candidat de "Loft Story" a évoqué différents sujets, notamment sa participation depuis 2014 en tant que sociétaire des "Grosses Têtes" sur RTL. L'occasion pour lui d'évoquer la relation professionnelle qu'il entretient avec Laurent Ruquier, le présentateur du programme sur RTL.

"J'ai beaucoup d'amour pour lui et un respect éternel. C'est mon ami, c'est même plus fort que ça. C'est un modèle d'excellence parce que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, c'est quelqu'un dont les conseils sont avisés et bienveillants, ce qui est quand même rare de nos jours. Il est là à tous moments, même si je ne demande jamais rien (...) Je n'ose pas le déranger non plus (...) J'ai déjà passé des week-ends chez lui, nous sommes partis en vacances (...) C'est quelqu'un qui a beaucoup d'importance dans ma vie. J'ai traversé des moments compliqués, il a toujours été là", a-t-il confié.

"Ça a été un moment douloureux"

Dans ce même entretien, Steevy Boulay est revenu sur le décès de son papa, Daniel. "Sa mort a été un choc. Il était chercheur d'or en Amazonie (...) J'essaie de trouver une raison à ce départ rapide... Je pense qu'il a dû ne pas faire les choses correctement, il a peut-être dû utiliser du mercure pour trouver de l'or par exemple, fumer après. Il a très vite eu un cancer de la langue, de la bouche et il est parti très, très vite. J'étais en état de choc", a-t-il poursuivi.

Lors de ses derniers instants, l'ex-lofteur sur M6 a pu lui dire qu'il l'aimait pour la première fois de sa vie. "Je suis très content de lui avoir dit. J'ai quitté Le Mans pour aller à Tours, où il était. Je l'ai vu, j'ai passé l'après-midi avec lui, je l'ai embrassé et en partant, je lui dis : 'Je t'aime papa'. Il me dit : 'Moi aussi mon fils' (...) Il est mort le soir-même. C'est la première fois que j'étais confronté de si près à la mort. Ça a été un moment douloureux", a-t-il conclu.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV