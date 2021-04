Steevy Boulay fait le point sur sa situation financière (Exclu vidéo)

Le 6 avril dernier, Steevy Boulay était dans les locaux de Non Stop People pour participer au "Débrief de Non Stop", l'émission présentée par Mickael Dos Santos. Lors de cet entretien, il avait parlé de son actualité, mais aussi de Loana. L'occasion pour lui d'expliquer pourquoi il ne veut plus entendre parler d'elle. "Je lui ai tendu la main trois fois, elle n'a jamais daigné répondre à mes messages. Julie aussi. Elle lui a proposé de l'héberger, de la voir, de l'aider. Delphine aussi. Et elle n'a répondu à absolument personne. J'en suis à un point où je me dis qu'elle ne nous aime pas. Ou sinon elle veut rester dans cette galère. En tout cas, on ne peut pas nous reprocher à nous de ne rien avoir fait pour l'aider", lâchait-il.

Et de poursuivre : "Moi, c'est terminé. Je ne veux plus entendre parler de cette fille. Quand vous tendez la main à quelqu'un trois fois et qu'elle ne vous répond même pas, le B.A BA de la politesse c'est au moins de dire : 'Merci Steevy, mais non'. L'ignorance, c'est quelque chose de terrible. Une fois, deux fois, trois fois, ça ne passe pas. Maintenant, si je la vois, je serai très content de la revoir. Mais ses péripéties maintenant, ne comptez plus sur moi, c'est terminé".

"Il y a parfois où j'ai la bulle parce que je ne travaille pas"

Ce lundi 19 avril 2021, Steevy Boulay a fait son retour sur Non Stop People, mais cette fois-ci dans l'émission quotidienne de Jordan de Luxe baptisée "L'instant de Luxe". Un entretien sans tabou au cours duquel il a évoqué différents sujets, notamment son expérience dans "Les Grosses Têtes". Pour rappel, ce dernier est sociétaire de l'émission depuis septembre 2014.

Jordan de Luxe a voulu savoir combien il touche pour l'émission. Ce à quoi il a répondu : "Juste de quoi payer mon crédit maison". Alors que le présentateur a rebondi en lui demandant quelle était la somme de ce crédit maison, Steevy Boulay a répliqué : "Vous savez qu'il y a des clauses de confidentialité sur le salaire des 'Grosses Têtes ?' Concernant mon crédit maison, je peux vous dire que c'est un peu moins de 1 200 euros". "Donc vous gagnez 1 200 euros pour 'Les Grosses Têtes' ?" l'a relancé Jordan de Luxe. "Un peu plus (...) Il y a parfois où j'ai la bulle parce que je ne travaille pas (...) ou parfois, j'ai très, très peu", lui a-t-il répondu.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People".

Par Non Stop People TV