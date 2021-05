Steevy Boulay homosexuel : cette phrase prononcée par son père qui l'a traumatisé (Exclu vidéo)

Le 19 avril dernier, Steevy Boulay était l'invité de Jordan de Luxe dans son émission "L'instant de Luxe" diffusé sur Non Stop People. Un entretien qui lui avait permis de revenir sur le décès de son papa, Daniel. "Sa mort a été un choc. Il était chercheur d'or en Amazonie (...) J'essaie de trouver une raison à ce départ rapide... Je pense qu'il a dû ne pas faire les choses correctement, il a peut-être dû utiliser du mercure pour trouver de l'or par exemple, fumer après. Il a très vite eu un cancer de la langue, de la bouche et il est parti très, très vite. J'étais en état de choc", confiait-il.

Lors de ses derniers instants, l'ex-lofteur sur M6 a pu lui dire qu'il l'aimait pour la première fois de sa vie. "Je suis très content de lui avoir dit. J'ai quitté Le Mans pour aller à Tours, où il était. Je l'ai vu, j'ai passé l'après-midi avec lui, je l'ai embrassé et en partant, je lui dis : 'Je t'aime papa'. Il me dit : 'Moi aussi mon fils' (...) Il est mort le soir-même. C'est la première fois que j'étais confronté de si près à la mort. Ça a été un moment douloureux", poursuivait-il.

"C'était douloureux"

Ce jeudi 6 mai, Steevy Boulay fait son retour sur Non Stop People, mais cette fois-ci dans l'émission d'Evelyne Thomas. Dans un extrait inédit, il se confie sur son homosexualité, évoquant le jour où il a su qu'il aimait les hommes. "C'est arrivé très tard. Je me suis cherché très longtemps, vers 21 ans (...) J'ai eu des rapports sexuels avec des femmes et ça s'est très bien passé, j'ai pris mon pied, mais un jour j'ai essayé les garçons, je me suis dit que c'était beaucoup plus sympa (rires)", explique-t-il.

Dans la suite de l'entretien - au moment où l'animatrice lui demande comment ses parents ont réagi à son homosexualité - l'ancien lofteur sur M6 se souvient d'une scène qui l'a particulièrement "traumatisé" quand il était enfant. "C'était en 87, j'étais chez mon père (...) On regardait 'Le Grand Bleu'. Mon père était dans le lit, avec ma petite soeur, et moi j'étais allongé, la tête devant le lit et la télévision en face. À un moment, il y a Rosanna Arquette qui fait l'amour à Jean-Marc Barr. Et y a mon père qui me dit ça, j'avais 7 ans : "Si un jour tu me dis que t'es pé**, je t'en fous une dans la gueule'. J'ai pas compris. Je regardais le film, j'avais les larmes qui coulaient, et j'essayais de faire en sorte qu'il ne s'aperçoive pas que je pleure. C'était douloureux". Si Steevy Boulay explique ensuite avoir eu "très peur" de dire à son père qu'il aimait les hommes, ce dernier a finalement été "extraordinaire" à l'annonce de son coming out. "Il a tout de suite accueilli mon compagnon de l'époque", conclut-il.

