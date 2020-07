Stéphane Bern acteur : Ses projets à la télévision et au cinéma dévoilés

Stéphane Bern n’a pas fini de surprendre. En plus de sa carrière d’animateur à la radio et à la télévision, Stéphane Bern avait surpris en se lançant dans une carrière d’acteur. Ainsi le 16 mars 2019, les téléspectateurs de France 3 ont pu découvrir l’animateur dans le téléfilm "Meurtres en Lorraine" et dans le rôle principal. Et après ce succès à la télévision, Stéphane Bern n’est pas prêt d’arrêter sa carrière d’acteur. Alors qu’il s’apprête à animer une nouvelle émission sur Europe 1 dès la rentrée prochaine, Stéphane Bern enchaîne les tournages. Selon les informations de nos confrères de Télé Star, Stéphane Bern serait en train de préparer un rôle pour une nouvelle fiction pour France 3. L’animateur jouerait le rôle d’un commandant spécialiste des drones sur une base aérienne : "C'est le succès de Meurtres en Lorraine qui les a incités à me proposer la suite. C'est une dramatique dans la lignée de ce que j'avais fait dans Meurtres en Lorraine et dans laquelle il m'arrivera beaucoup de malheur. C'est un peu les montagnes russes émotionnelles", a-t-il confié à nos confrères.

"J'arrive à un âge où j'ai envie de m'amuser dans la vie"

Actuellement en plein tournage de la saison 4 de la série l’Art du crime, Stéphane Bern serait également en train de préparer un rôle pour le pilote d’une nouvelle série sur France 2 pour le printemps prochain. Et en plus de la télévision, l’animateur s’apprêterait à faire ses premiers pas au cinéma dans un "joli rôle". Si Stéphane Bern n’a pas voulu en dire plus sur ce projet secret, il a toutefois confirmé à Télé Star son envie de jouer la comédie : "J'arrive à un âge où j'ai envie de m'amuser dans la vie. Je me dit que je suis encore à un âge où je peux faire des choses que je n'ai jamais faites (...) Ce qui m'intéresse c'est de rencontrer des gens, jouer avec d'autres et être en vacances de moi-même".

Par Alexia Felix