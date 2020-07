Stéphane Bern célibataire : il fait de rares confidences sur sa vie amoureuse

Stéphane Bern est un célibataire qui s’assume, voire même heureux ! L’animateur s’est confié sur sa situation dans les colonnes du magazine Nous Deux cette semaine. Le présentateur de "Secrets d’histoire" vit seul en effet depuis sa rupture avec son amoureux de longue date Lionel. S’il est certain d’avoir "connu" le grand amour, Stéphane Bern n’est pas inquiet quant à son avenir amoureux. "Je me dis que si ça ne se reproduit pas, je l’aurai vécu. Je dis ça sans être amer ni triste", déclare-t-il. "J’aime beaucoup vivre seul, c’est très agréable", ajoute l’animateur de France 2 qui s’était déjà exprimé sur sa solitude totalement assumée et appréciée. "J’ai des chiens formidables, des chèvres, des poules… Et j’ai la chance d’avoir des amis merveilleux. L’amitié, au fond, c’est une forme d’amour aussi. Rien ne peut gâcher une belle amitié alors que l’amour passe", indique Stéphane Bern dans les pages de Nous Deux.

L’animateur assume totalement le fait d’être seul

De nouveaux horizons s’ouvrent à l’animateur alors que son émission sur RTL s’est arrêtée en juin à la fin de la saison et qu’elle ne reviendra pas à la rentrée. A la place, le présentateur de 56 ans officiera sur Europe 1 dans une émission portée sur l’Histoire et co-animée avec Matthieu Noël. "Le but, c’est que moi, je fasse des récits historiques et que Matthieu évidemment conteste tout ce que je fais, se moque de moi. On va apprendre plein de choses en s’amusant, en se divertissant. On va replonger dans l’Histoire mais de façon gourmande et sympathique", indiquait Stéphane Bern sur Europe 1 justement, au micro d’Anne Roumanoff.

Par Non Stop People TV