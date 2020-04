Stéphane Bern confiné : cette grande décision qu’il a pris pour sa carrière

Tout le monde ne vit pas de la même manière son confinement. Certains en profitent pour passer du temps en famille comme Nagui, d’autres ne le supportent pas. Jean-Luc Lahaye par exemple a ainsi révélé qu’il ne respectait le confinement et qu’il continuait de sortir pour voir ses proches. Stéphane Bern, de son côté, semble vivre un confinement plutôt heureux. Interrogé sur cette situation inédite, l’animateur a indiqué ce jeudi à Philippe Vandel sur Europe 1 "qu’il ne peut pas se permettre de se plaindre". "Je suis dans le Perche où j’étais venu voter. Je fais de la radio, j’écris toute la journée, j’essaye de faire un peu de sport, j’ai mes animaux. (…) Je regarde tous les soirs le point du professeur Salomon à la télévision", indique le présentateur de "Secrets d’Histoire". Un isolement qui a permis à Stéphane Bern de réfléchir à son avenir.

Une prise de conscience sur le temps qui passe

L’animateur a ainsi pris une grande décision quant à sa carrière de journaliste et de présentateur. "Je n’ai plus envie de courir. J’ai envie de faire moins, de faire mieux, de donner plus de profondeur, faire du small talk, moins de blablas", avoue le spécialiste des têtes couronnées. Une prise de conscience en partie due à sa situation personnelle. Sur Europe 1, Stéphane Bern révèle que certains de ses proches sont malades et que certains de ses amis sont morts. De quoi le faire réfléchir à son avenir. En attendant de savoir comment cette décision influera sur sa carrière, Stéphane Bern est à retrouver ce jeudi soir sur France 2 dans "Laissez-vous guider". L’émission historique plonge les téléspectateurs dans les mystères du Paris haussmannien. Une déambulation dans les rues de la capitale que l’animateur a effectué en compagnie de Lorànt Deutsch.

Par Ambre L