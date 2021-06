Stéphane Bern en couple : son nouveau compagnon officialise leur relation

Spécialiste de l'Histoire, Stéphane Bern s'est récemment lancé un nouveau défi, celui de la comédie. Le 7 mai dernier, les téléspectateurs l'ont découvert dans la série "L'Art du crime", diffusée sur France 2. "J'ai accepté sans même lire le scénario ! (...) Je ne me suis pas dit que j'allais participer à une mission pour faire aimer Van Gogh ! Soyons humbles : je ne fais que jouer mon propre personnage, celui d'un animateur de télévision dont le conseiller historique se fait assassiner", confiait-il à Télé-Loisirs.

Côté coeur, Stéphane Bern avait annoncé en avril 2019 sa rupture avec son ex-compagnon Lionel. Dans un entretien à "Têtu", il en avait dit plus sur son quotidien en tant que célibataire, et ce lors du premier confinement. "C'est très amusant parce que j'étais confiné avec un ex qui est venu avec un copain. J'ai vécu près de quinze ans avec lui, et aujourd'hui, il est devenu un membre de la famille. C'était, je dois dire, plutôt sympa. Il fait très la cuisine", disait-il. Et de poursuivre : "Quand on aime quelqu'un un jour, on l'aime pour toujours. Autrement, différemment, sans la passion et l'hystérie de quand on est amoureux. Quoi qu'il en soit, avec mon ex et son ami, on a beaucoup ri pendant le confinement".

Une officialisation symbolique

Le 26 juin dernier, les fans de Stéphane Bern ont appris qu'il n'était plus un coeur à prendre. En effet, l'animateur de 57 ans est en couple avec un dénommé Yori Bailleres. C'est ce dernier qui a officialisé leur relation sur les réseaux sociaux le jour de la marche des fiertés. En légende, il a écrit le message suivant : "Etre fier est un droit".

Nos confrères de Purepeople.com ont souhaité en savoir plus sur le nouvel homme qui fait battre le coeur de Stéphane Bern. Ainsi, ils nous apprennent qu'il a participé en 2007 à Mister Gay Europe. Il est aussi le créateur du site de rencontres gay "Le Cercle de Socrate". Dans un entretien à "Garçon Magazine", il avait expliqué la naissance de ce projet. "Je dirais en premier lieu le sentiment de saturation vis-à-vis des applications et le manque de sérieux des agences matrimoniales gay. Les applications de rencontre arrivent à un point de rupture, tellement elles sont chronophages. De plus en plus d'utilisateurs s'y retrouvent pour discuter, chasser l'ennuie, nourrir l'égo mais de moins en moins pour se rencontrer. Le cérébral que je suis (bien qu'esthète) ne peut se contenter de trouver l'âme soeur à coup de swipe compulsif', expliquait-il.

Par Non Stop People TV