Stéphane Bern : le nom de son remplaçant sur RTL dévoilé

Stéphane Bern tourne une page de sa vie. Depuis 2011, l'animateur était présent sur RTL pour animer son émission "À la bonne heure", diffusée du lundi au vendredi de 11h à 12h30. C'est donc la fin d'une longue collaboration pour Stéphane Bern qui va rejoindre Europe 1 à la rentrée. Auprès de Matthieu Noël, il va animer une émission autour de sa passion, l’histoire, entre 16 et 18 heures, a-t-il annoncé au Parisien. De retour auprès de la station où il a débuté dans les années 1990, Stéphane Bern se lance un nouveau challenge en duo, pendant que RTL lui a déjà trouvé un remplaçant.

Bruno Guillon toujours présent sur Fun Radio

Bruno Guillon va incarner la fin de matinée sur RTL, a révélé l'intéressé dans l'émission "On refait la télé" sur la même station ce samedi 30 mai. "C'est moi qui aurais le plaisir d'accompagner les auditeurs de RTL en fin de matinée à partir de fin août 2020", a annoncé Bruno Guillon dans une vidéo de l'émission partagée en exclusivité la veille. “On va revenir à un historique de RTL, aux grands jeux animés par Fabrice, comme Casino Parade”, a expliqué l'animateur sur le nouveau programme à venir. "J'ai été bercé par les grands jeux de RTL, et c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps [...] Ça va être un jeu où on va apprendre en s'amusant", s'est-il enthousiasmé. S'il continuera d'être présent au même moment sur France 2 avec "Les Z'amours", Bruno Guillon sera toujours présent sur Fun Radio où il animera la dixième saison de la matinale de 6H00 à 9H00. Les matinées de l'animateur seront donc très chargées.

Exclu reprend les fins de matinée de à la rentrée — Eric Dussart (@E_Dussart) May 29, 2020

Par Marie Merlet