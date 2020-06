Stéphane Bern passera l’été en France et fait un "sacrifice" pour ses vacances

La pandémie de coronavirus a de lourdes conséquences, économiques notamment. Le secteur du tourisme a beaucoup souffert de la crise sanitaire inédite qui a duré de longs mois et qui n’est pas encore terminée. Avec les vacances d’été qui s’annoncent, les musées, monuments, hôtels ou encore restaurants rouvrent petit à petit. Stéphane Bern était invité de "C à Vous" ce mercredi 10 juin. Fervent défenseur du patrimoine culturel, l’animateur est venu présenter "Mon cahier de vacances Secrets d’Histoire" et milite pour la création d’une application qui recenserait les sites patrimoniaux à portée de main pour remplacer le célèbre guide vert. Il prévoit un été "apprenant" et évoque ses projets personnels.

Stéphane Bern donne les raisons de son "sacrifice"

Pour relancer l’activité touristique en France, les déplacements dans le pays sont préconisés. A cet effet, Stéphane Bern qui vient de quitter RTL annonce un été "visitant" également. Face à Anne-Elisabeth Lemoine il déclare : "On va aller visiter le patrimoine, les monuments. Moi j’ai envie vraiment cet été de doper l’économie de nos villages". L’animatrice lui demande alors s’il compte rester en France cet été, et sa réponse est positive avec une annonce : "Absolument, j’ai renoncé à mes vacances en Grèce. Oui c’est un sacrifice je le sais". Stéphane Bern se rend régulièrement en Grèce, l’été dernier il avait d'ailleurs partagé un dîner avec Nikos Aliagas sur l’île de Paros. Et il explique alors son choix : "Non mais c’est simple, vous ne pouvez pas dire une chose et faire autre chose. Vous imaginez vous vous retrouvez dans un avion, tout le monde vous prend en photo (…) Bah non, moi je fais ce que je dis et je dis ce que je fais !"

