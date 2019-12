Stéphane Bern : Son coup de gueule contre la taxation du Loto du patrimoine

Lundi 16 décembre, la décision de l'Assemblée nationale a attisé la colère de Stéphane Bern qui s'est récemment séparé de Lionel. Elle a annulé la mesure, votée par le Sénat, qui prévoyait d’exonérer de taxes le Loto du patrimoine. Les recettes de ce jeu de grattage, permettent la restauration de monuments en péril. Ce jeu est soumis aux mêmes règles que les autres. Pour chaque ticket vendu 3 euros, l’État récupère 22 centimes par billet, soit plusieurs millions d’euros, en maintenant ces taxes. Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances a justifié cette taxe en expliquant : "L’État a renoncé aux recettes qui doivent aller à son budget général pour affecter ses recettes à la fondation du patrimoine. En revanche il nous semble déséquilibré de faire porter les exonérations sur des budgets qui sont également des missions d’intérêt général.". A cela, Stéphane Bern a réagi avec consternation sur son compte Twitter : "Une telle bêtise est déconcertante"... puis sa colère est montée d'un cran.

Stéphane Bern, qui est en charge de ce jeu de grattage, s'est ensuite emporté sur Twitter : "Un gouvernement [qui] ne comprend rien aux enjeux du patrimoine qui impacte pourtant la vie de 500 000 salariés et attire 90 millions de visiteurs". Dans un autre tweet, l'animateur a promis qu'il ne relâcherait rien et qu'il continuerait à se mobiliser jusqu'à obtenir ce qu'il veut : "Je repars au combat et ne lâcherai rien jusqu’à obtenir l’exonération. Pour l’heure ces taxes sont compensées par des crédits débloqués mais qui peut comprendre cette tuyauterie budgétaire. Que le gouvernement français manifeste enfin son soutien au patrimoine qui anime nos villages.". Si le ministre de la culture, Frank Riester, s'est engagé à compenser cette taxation, ce n'est pas suffisant pour Stéphane Bern, qui a lancé la troisième édition de sa mission patrimoine. Il veut l'exonération de toute taxation... Mais qui obtiendra gain de cause ?

Merci de votre soutien ! J’entre en résistance pour défendre notre patrimoine. Je m’étonne que des députés @LaREM_AN aient voté contre l’exonération : sans doute n’ont-ils pas de monument en péril à sauver dans leur circonscription ! @FDJ @fond_patrimoine @AssembleeNat https://t.co/JUe9wjNULx — Stéphane Bern (@bernstephane) December 17, 2019

Je repars au combat et ne lâcherai rien jusqu’à obtenir l’exonération. Pour l’heure ces taxes sont compensées par des crédits débloqués mais qui peut comprendre cette tuyauterie budgétaire. Que le @gouvernementFR manifeste enfin son soutien au patrimoine qui anime nos villages https://t.co/0dPUw4IUJK — Stéphane Bern (@bernstephane) December 16, 2019

