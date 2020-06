Stéphane Bern sur Europe 1 à la rentrée : l’animateur se livre sur sa nouvelle émission

Le 6 mai dernier, Le Parisien annonçait que l'émission de Stéphane Bern sur la radio RTL était sur le point de s'arrêter. Quelques jours après cette annonce, Stéphane Bern en personne prenait la parole pour évoquer la fin de sa collaboration avec la célèbre radio et l'arrêt de l'émission qu'il présentait depuis 2011 : "Elle n’est pas reconduite. En même temps, est-ce que j’espérais qu’elle le soit ? Je ne suis pas sûr. […] RTL n’a plus envie de moi, visiblement".



Selon une source de la radio, les relations entre celui qui est fan d'Histoire et ses employeurs, se sont détériorées au fil du temps : "La vérité, c’est que Stéphane Bern s’est reposé sur ses lauriers, car il se croyait protégé, comme du temps de l’ancien patron Christopher Baldelli. Mais depuis l’arrivée de Régis Ravanas, plus personne ne l’est. L’époque est aux économies. Et le nouveau patron n’est pas impressionné par la proximité de l’animateur avec le couple Macron..."

Stéphane Bern débarque sur Europe 1

Bien heureusement, Stéphane Bern a su rebondir et a déjà trouvé un nouvel emploi pour la rentrée. Dès septembre prochain, l'animateur signera son grand retour sur Europe 1. La radio va en effet lui confier les rênes d'une émission portée sur l'Histoire, émission qu'il co-animera avec Matthieu Noël.



Invité d’Anne Roumanoff ce mardi 30 juin, Stéphane Bern s'est livré sur ce futur projet : "C’est encore un peu secret. On est en train de tester plein de choses, a-t-il indiqué avant d’en dire plus. On prendra des thématiques mais qu’on va présenter sous forme d’énigmes. Et c’est vrai qu’on ne voit pas a priori forcément le lien qu’il peut y avoir entre des gens très divers. Je ne sais pas, une reine d’Egypte tout à fait pionnière et puis une héroïne de télé-réalité. […] Il faut trouver le lien et on va s’amuser" a-t-il affirmé.



"Le but, c’est que moi, je fasse des récits historiques et que Matthieu évidemment conteste tout ce que je fais, se moque de moi, explique Stéphane Bern. On va apprendre plein de choses en s’amusant, en se divertissant. On va replonger dans l’Histoire mais de façon gourmande et sympathique" a-t-il continué avec enthousiaste.

Par E.S.