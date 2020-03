Stéphane Guillon : son ex-femme Muriel Cousin révèle avoir été violée

Les tristes révélations n'en finissent plus. Quelques jours après la cérémonie des César, plusieurs personnalités sortent du silence pour faire part de leurs propres agressions sexuelles et viols, dans le but de protester contre le sacre de Roman Polanski.

Ce lundi 2 mars 2020, Isabelle Morini-Bosc sur le plateau de TPMP et Nadège Beausson-Diagne sur Twitter, ont toutes deux révélé avoir été victimes de viols dans le passé. C'est ensuite la journaliste Giulia Foïs qui, ce mardi 3 mars 2020, a également évoqué le viol qu'elle a subi à l'âge de 20 ans. La soeur de l'actrice Marine Foïs, invitée sur le plateau de "C à vous", a notamment révélé qu'une une triste étude publiée par le Haut-commissariat à l'Egalité démontre qu'une femme sur deux a été victime d'agression sexuelle ou de viol au cours de sa vie.

Muriel Cousin victime de viol à l'âge de 14 ans

Ce mardi 3 mars 2020, la parole s'est aussi libérée pour Muriel Cousin. L'ex-femme de Stéphane Guillon s'est également rendue sur Twitter pour dénoncer la victoire de Roman Polanski : "J'ai été violée à 14 ans,agressée sexuellement à 25, j'ai repoussé des porcs les pieds dans leur pouvoir et la b**e à la main... Mais aujourd'hui sans aucune considération pour mes combats intimes, avec une violence inouïe on me crache dessus et me condamne "team Polanski ?" a-t-elle lâché avec colère.

Furieuse, elle continue :" La haine est un rouleau compresseur, votre féminisme une dictature. Il ne suffit pas de sortir des Césars en hurlant la honte pour être féministe, c'est un combat multiple, ondulant, complexe, de luttes singulières, de solidarité".



En couple depuis 2005 et mariés depuis 2011, Muriel Cousin et Stéphane Guillon ont annoncé leur divorce en octobre 2019.





