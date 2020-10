Stéphane Plaza : ce prestigieux prix que son agence immobilière vient de remporter

Après avoir crevé l'écran la semaine dernière dans "Recherche appartement ou maison", Stéphane Plaza est, ce mardi 6 octobre 2020, à l'affiche de l'émission "Maison à vendre". Comme toujours, la chaîne M6 mise sur les précieux conseils et le dynamisme de l'agent immobilier de 50 ans à travers diverses émissions liées aux recherches et à la vente de demeures.



Et si Stéphane Plaza est déjà honoré d'être devenu un visage phare du PAF grâce à son expertise dans le domaine immobilier, il va certainement être comblé par l'heureuse nouvelle qui vient de tomber. Le site "Le journal de l'agence" a en effet annoncé ce lundi 5 octobre 2020 que le réseau Stéphane Plaza Immobilier remporte le prix de l’"Agence immobilière de l’année 2020-2021".

Un prix symbolique décerné par les consommateurs

Si Stéphane Plaza est agent immobilier depuis plus de 30 ans, c'est depuis 2006 qu'il officie sur M6 pour donner un aperçu fun mais ludique sur le domaine de l'immobilier. En 2014, le meilleur ami de Karine Le Marchand a créé son propre réseau d'agences... qui se voit aujourd'hui récompensé par les consommateurs.

Les sondés qui sont des hommes et des femmes de plus de 18 ans ont souligné la bonne connaissance du marché local, le taux de commission raisonnable, la disponibilité de l'agent immobilier, le service, le rapport qualité/prix des offres proposées mais aussi la diversité des offres disponibles.



"C’est avec une immense fierté que le réseau Stéphane Plaza immobilier vient de se voir décerner le prix de 'L’Agence immobilière de l’année'. Cette récompense me touche particulièrement. Je remercie sincèrement tous les franchisés, c’est leur prix, et je remercie celles et ceux qui nous font confiance au quotidien. Nous serons toujours là pour les accompagner dans leurs projets", a déclaré Stéphane Plaza. L'agent immobilier qui est à la tête d'un réseau de 540 agences franchisées dans l'Hexagone, avait déjà été récompensé par le prix "Marque préférée des Français" en 2019.

Par E.S.