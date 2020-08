Stéphane Plaza célèbre l’anniversaire de Karine Le Marchand avec une photo d’elle à 18 ans !

Les deux figures du petit écran ne cachent pas leur complicité. Stéphane Plaza et Karine Le Marchand se connaissent depuis de nombreuses années et partagent leurs souvenirs ensemble. Elle est la présentatrice de l’émission "L’amour est dans le pré" qui cartonne sur M6 depuis plusieurs saisons et va présenter "La France a un incroyable talent". Lui est l’agent immobilier le plus connu du petit écran. Egalement sur M6 il présente notamment "Chasseurs d’appart". Et chaque année pour leurs anniversaires respectifs, le duo n’oublie pas de se faire de belles déclarations. Ce dimanche 16 août, Karine Le Marchand fête ses 52 ans. Stéphane Plaza a publié en story Instagram une photo lorsqu’elle avait 18 ans et écrit : "Il n’y a que les voitures et le papier de la photo qui ont vieilli". Un beau clin d’œil à sa compère. Et ce n’est pas tout !

Une belle déclaration teintée d’humour…

Toujours sur Instagram, Stéphane Plaza poste un selfie avec sa complice et lui écrit un long et bel hommage en légende. L’agent immobilier qui s’est confié sur son passage à la cinquantaine débute par : "52 pastis et une bougie dans chaque pour la table de Karine Le Marchand s’il vous plaît ! C’est pour moi et c’est bien normal d’avoir une pensée pour les anciens !" Puis il la taquine sur son âge, lui qui a deux ans de moins. "Allez 52 c’est encore la jeunesse de la cinquantaine ma chérie et puis tu ne vieillis pas ! T’es juste jeune depuis plus longtemps que les autres !" Très inspiré, Stéphane Plaza ne s’arrête pas là et complimente son amie, sur ses jambes notamment.

"En te regardant on dit 25 (en étant aussi un peu galant quand même) et 52 si on est con et qu’on ne voit plus ni de près ni de loin… Le titre des plus belles jambes de France te revient toujours. Ce rire inimitable et ce cœur en or n’ont pas pris une ride". Pour conclure sa magnifique déclaration teintée d’humour, Stéphane Plaza évoque leur "vielle amitié" qui n’est pas prête de s’arrêter visiblement... "Alors je ne sais pas si tu crains les rhumatismes, moi je sais que notre vielle amitié, elle, ne craint pas la rouille ! Inoxydable garanti à l’infini et au-delà !"

Par Valentine V.