Stéphane Plaza : cet effroyable incident survenu durant une prise de sang

Grosse frayeur pour Stéphane Plaza ! Celui qui dévoile régulièrement son quotidien sur Instagram vient de faire part à ses abonnés des coulisses d’un rendez-vous médical qui a mal tourné. Ce jeudi 15 avril 2021, il a en effet publié une série de photos de lui prises alors qu’il effectuait un petit bilan de santé.

L’agent immobilier explique que sa prise de sang a alors viré au cauchemar : "Quand je vous dis que j’ai pas de bol au moins une fois par jour !! […] Ce matin prise de sang à jeun ! Normalement, une piqûre suffit ! Mais quand la veine explose et que l’aiguille casse en même temps, forcément. Heureusement que j’ai deux bras…" a lancé le quinquagénaire. L’un des clichés montre d’ailleurs ses bras couverts de pansements.

"Une santé de fer"

Bien heureusement, le rendez-vous médical s’est bien terminé et l’animateur a appris qu’il est en parfaite santé : "Après une batterie de tests, je suis fin prêt pour partir sur la lune. 64 battements par minute, 12,8 de tension, une santé de fer dans un corps de maladroit mais en apesanteur, impossible de trébucher, a-t-il plaisanté. Thomas Pesquet attends moi !!!! J’arrive, je sens qu’on a besoin de moi là-haut. Un petit Maison à vendre entre extraterrestres se prépare. Parce que eux et moi, on est un peu de la même famille" a-t-il ajouté en légende de la publication.

En juillet 2020, le présentateur de l’émission "Recherche appartement ou maison" avait néanmoins révélé être atteint de dyspraxie : "En gros c’est une altération de la communication entre le cerveau et le corps, les deux fonctionnent très bien, mais pas ensemble !" avait-il confié toujours sur Instagram, afin de sensibiliser ses abonnés sur le sujet.



Par E.S.