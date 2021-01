Stéphane Plaza : cette amusante anecdote sur ses slips révélée par Karine Le Marchand

La semaine dernière, Stéphane Plaza a fêté le 100e numéro de son émission phare "Recherche appartement ou maison" sur M6. Il a, entre autres, aidé Fabienne Carat et sa soeur à trouver un grand appartement pour y vivre en colocation. Alors qu'il fait son retour ce mercredi 27 janvier dans le programme, le célèbre agent immobilier a donné une interview à Télé Star.

L'occasion pour lui de parler de son emménagement chez Karine Le Marchand, sa meilleure amie. Il a tout d'abord révélé pourquoi il a posé ses valises chez elle. "Parce que je suis le seul agent immobilier qui a décidé de faire sept mois de travaux chez lui alors qu'on n'a plus le droit de louer un appartement. J'ai donc emménagé chez Karine, qui n'en peut déjà plus", a-t-il dit.

"Je ne savais pas qu'il avait des slips aussi laids"

Et de poursuivre : "Je lui change beaucoup sa vie parce qu'on ne mange pas du tout la même chose et qu'on n'a pas le même fonctionnement. Il paraît que je parle très fort aussi. Je pense que je suis trop jeune. Et elle est plus âgée que son corps ! (Il rit.) Là, je viens de relouer un petit appartement. Mais ils m'ont coupé l'électricité par erreur".

En 2011, Karine Le Marchand n'avait pas hésité à livrer une amusante anecdote sur Stéphane Plaza au sujet de ses sous-vêtements. Dans l'émission "On ne choisit pas ses voisins", elle avait balancé : "Je ne savais pas qu'il avait des slips aussi laids. Je ne savais pas que ça existait. Comment tu peux acheter des trucs aussi moches et conclure autant ?"

