Stéphane Plaza : cette célèbre sitcom dans laquelle il a fait une apparition

Stéphane Plaza fait son retour sur M6 dans un numéro inédit de "Recherche appartement ou maison". Et un défi de taille l'attend, puisque le célèbre agent immobilier s'est lancé à la recherche d'un appartement pour son ami Jean-Philippe Janssens qui souhaite concrétiser son premier achat dans l'immobilier. Dans un entretien à Télé Star, Stéphane Plaza a expliqué pourquoi il a accepté d'aider l'humoriste de 47 ans.

"On s'est rencontrés il y a sept ou huit ans pour une de mes émissions. On a sympathisé. À l'époque, je lui avais trouvé une perle rare, mais il n'avait pas un rond pour l'acheter. La banque lui avait refusé son prêt. Il se trouve qu'il voulait devenir propriétaire et, comme beaucoup de Français après le confinement, il avait besoin d'un petit extérieur. Il est arrivé au bon moment", a-t-il dit. Et de préciser : "J'ai quand même hésité car il ne faut pas se tromper. Le but consistait à lui faire comprendre, comme au public, combien même un petit balcon fait gonfler les prix, surtout à Paris".

Des débuts d'acteur

Mardi 5 janvier, Stéphane Plaza a fait sa "rentrée des classes", comme il l'a annoncé sur sa page Instagram. Dans une longue publication, il a posté le message suivant : "Je me replonge dans l'un de mes sujets favoris, la décoration ! Et la nouvelle tant attendue : le JAUNE 'Illuminating' et le GRIS 'Ultimate Gray' ont été élues par l'Institut Pantone, couleurs de l'année 2021. Ils prennent la relève du BLEU 'Classic Blue' élu en 2020 (...) Pour ma part, si j'apprécie ce concept de couleur vive qui vient contraster par touche avec un ensemble neutre, je ne suis pourtant pas très fan de cette association".

Stéphane Plaza a accompagné son texte de plusieurs photos, dont une sur laquelle il apparaît. Ainsi, il a révélé avoir participé au tournage d'une célèbre sitcom du début des années 2000, à savoir "Le Groupe". Souvenez-vous : cette fiction a été créée par Jean-Luc Azoulay en août 2001. Au casting, les téléspectateurs retrouvaient Sandra Lou, Jérémy Michalak ou encore Barbara Cabrita.

Par Non Stop People TV