Stéphane Plaza : comment il a surmonté le décès de sa mère

Il y a trois ans et demi, Stéphane Plaza devait affronter un deuil terrible : la mort de sa mère Christiane. Celle-ci était atteinte d’un cancer. Un drame incommensurable pour l’animateur de M6 très proche de sa maman. "C’est un deuil très difficile à porter, j’ai beaucoup de tristesse en moi. Je pleure tous les jours pour l’instant, mais quand je croise les gens, je souris parce qu’ils n’ont pas à connaître ma tristesse. […] J’essaie de continuer à vivre", déclarait-il à l’époque à Télé Loisirs. Le présentateur de "Recherche appartement ou maison" a toutefois réussi à aller de l’avant. Interviewé par Télé Loisirs ce 6 janvier 2020, le meilleur ami de Karine Le Marchand indique que son emploi du temps surchargé à l’époque lui "a permis de ne pas trop penser à sa mère". "Je me fatiguais volontairement pour m’endormir directement en rentrant chez moi", souligne-t-il. "Maintenant, il faut arrêter et vivre ! Se torturer ne la fera pas revenir. J’ai fait un travail sur moi-même pour arriver à cette conclusion", ajoute Stéphane Plaza.

L’animateur a perdu sa mère il y a trois ans et demi

Au cours de cette même interview, le présentateur de bientôt 50 ans a fait le bilan de cette première moitié de vie. "J’ai les mêmes amis depuis quinze ans, je n’ai pas le melon, je suis reconnu dans ma profession et à la télévision, j’ai fait le marathon de New York. J’ai aussi joué au théâtre, au cinéma… J’ai fait des choses très intéressantes, mais j’ai énormément travaillé sans m’accorder beaucoup de congés", confie-t-il. Est-ce le moment maintenant pour l’animateur de penser à sa vie personnelle ? L’agent immobilier qui n’est plus célibataire aurait un projet de mariage. "La date n’est pas fixée. Les choses se font parfois et se défont. La vie n’est pas facile quand on est connu et qu’on annonce des choses publiquement. Cela peut jouer des tours. La seule chose que je peux vous dire, c’est que la beauté d’un amour évidemment, c’est le mariage", expliquait-il en décembre toujours à Télé Loisirs.

Stéphane Plaza est à retrouver ce mardi 7 janvier pour un épisode inédit de "Recherche appartement ou maison" sur M6.

Par Non Stop People TV