Stéphane Plaza : Comment participer à Recherche appartement ou maison ? 

Depuis plusieurs années, Stéphane Plaza anime ses émissions sur M6. Malgré les années qui passent, l’agent immobilier cartonne toujours autant et continue de faire rire les téléspectateurs. De passage sur Europe 1 il y a quelques jours, Stéphane Plaza s’est confié sur son humour dans ses programmes : "On ne peut pas faire les mêmes blagues à tout le monde. Certains sont tellement décontenancés qu'ils se disent que je suis fou. Ce n'est pas un métier toujours facile et surtout, l'amplitude horaire est assez importante et il y a des plus en plus de choses à savoir dans l'immobilier. Il y a des vocations et tant mieux. On peut travailler en étant de bonne humeur !".

Par téléphone ou par mail

En plus de dix ans d’existence, l’émission Recherche appartement ou maison a vu passer de nombreux candidats. Et pour s’inscrire pour passer dans le programme, la démarche est assez simple. Ainsi, les possibles candidats ont juste à contacter l’équipe de l’émission par téléphone au 01.53.84.30.53, ou en envoyant un mail à l’adresse de aoldra@reservoir-prod.fr.Les candidats seront alors mis en contact avec des spécialistes en immobilier afin de trouver le logement rêvé. Ils seront conseillés et accompagnés dans les recherches jusqu’au résultat final.

Par Alexia Felix