Stéphane Plaza : Confiné, il change de look et ressemble à un très grand acteur

Patience, patience… Le lundi 13 avril 2020, Emmanuel Macron a annoncé qu’un déconfinement progressif pourrait avoir lieu dès le 11 mai prochain. En attendant cette date tant attendue, les internautes rivalisent d’idées pour s’occuper. Après s’être mis à la cuisine ou encore au sport à la maison et avoir fait le tour des plateformes de streaming, nombreux sont ceux à s'inquiéter pour leur coupe de cheveux… Ainsi, des courageux osent prendre une paire de ciseaux histoire de rafraîchir leur allure et tant pis pour les ratés. Parmi eux Stéphane Plaza a pris les devants dans sa salle de bain.

Stéphane Plaza en mode Charlie Chaplin

Pas question pour l’agent immobilier le plus célèbre du PAF d’attendre le retour à la liberté pour rendre visite à son coiffeur et barbier. Quelques heures après le discours du président de la République, l’animateur a dévoilé son look très vintage. Sur Instagram, ses fans ont découvert sa nouvelle moustache, qui n’est pas sans rappeler celle de Charlie Chaplin ou encore Tom Selleck (alias Magnum). En légende de son montage photo en noir et blanc mettant en avant sa ressemblance avec le géant du cinéma muet, le meilleur ami de Karine Le Marchand écrit : “'Du Chaos naissent les étoiles' nous disait Charlie Chaplin, alors gardons espoir. De mon côté je garde aussi ma tignasse, la moustache et mon humour.. La vie est là comme une pièce de théâtre. Chantons, dansons, rions, restons solidaires, avant que le rideau ne s’ouvre à nouveau sur l’extérieur”.

Loin de perdre le moral, il continue : “Ce beau 11 mai (si tout va bien !) nous pourrons peut-être déjà ouvrir nos portes. Un premier pas vers une nouvelle ère, un renouveau à apprivoiser... Quoi qu’il en soit 'Rien n'est permanent dans ce monde, pas même nos problèmes' alors courage à tous dans cette étape si particulière”. En attendant le grand jour, Stéphane Plaza donne rendez-vous à tous ses abonnés ce mercredi 14 avril sur RTL dans l’émission “Les grosses têtes” de 15h30 à 18h. “Rire, jeu, culture et informations. Un combo de belles choses pour vous aider à garder le cap”, annonce-t-il sur le réseau social.

