Stéphane Plaza : Confiné, il va prendre une décision radicale

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Depuis le début du confinement, les coiffeurs sont fermés et de nombreux citoyens se retrouvent donc avec des coupes de cheveux improbables. Et personne ne déroge à la règle. Pas même Stéphane Plaza, qui a déjà changé de look pendant ce confinement. L'animateur de M6 vient de poster une photo sur son compte Instagram sur laquelle il dévoile sa coupe de cheveux pour le moins originale. Et il semblerait que l'agent immobilier ne la supporte plus. Raison pour laquelle il fait part, en légende, de la décision radicale qu'il pourrait prendre. "Capillairement parlant, comme beaucoup d'entre vous, je suis confronté à un problème de taille…fini le coiffeur !".

une grande décision

Stéphane Plaza au coeur d'une belle action pour le personnel soignant, a donc pris la décision de tout raser. "Plus un poil sur le caillou, la boule à zéro, le crâne d’œuf, bref, ça passera (ou pas), mais je n’ai plus le choix !!", écrit-il. "Entre le beau gosse, le sage, le disgracieux, le gentil, le drôle ou le méchant .. je me demande bien quelle tête je vais avoir, on dit qu’un chauve n’a rien d’autre à faire que de se brosser les dents ... j’ai donc gagné une étape le matin ... Affaire à suivre". Autour de son portrait, on retrouve des photos de chauves célèbres, Fabien Barthès, Michel Blanc, Bruce Willis ou encore Gandhi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les fans de l'animateur ont hâte de voir le résultat et voir à quel chauve célèbre Stéphane Plaza ressemble !

Par J.F.