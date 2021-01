Stéphane Plaza dévoile son nouvel objet coquin sur Instagram

Stéphane Plaza ne manque pas d’humour. Comme ont pu le remarquer les millions de téléspectateurs qui le suivent dans ses nombreuses émissions sur M6, Stéphane Plaza a plus d’un tour dans son sac pour amuser la galerie. À commencer par ses maladresses qui ont fait beaucoup parler de lui. À tel point que beaucoup se demandaient s’il ne le faisait pas exprès. Mais non, Stéphane Plaza est bel et bien maladroit à l’écran comme dans la vie. Et pendant ses apparitions télévisées, il n’hésite pas à user d’un humour plutôt coquin.

"Mille mercis pour ce beau cadeau"

D’ailleurs, alors qu’il était l’invité de Carole Rousseau dans l’émission "C’est quoi l’amour ?", Stéphane Plaza a jugé bon de dévoiler les attentions du quotidien qui pourraient lui plaire. "On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le matin j'aime bien une bonne petite p*** et le soir un petit mot d'amour", avait-il sorti avec beaucoup de franchise. Une phrase qui a visiblement marqué les esprits de certains vu le cadeau qu’a reçu Stéphane Plaza ce mardi 26 janvier 2021. Une tasse sur laquelle on peut lire : "Le matin j’aime bien une bonne p*** et le soir un petit mot d’amour. J’ai déjà eu des problèmes de voisinage car les gens criaient beaucoup quand je leur faisais l’amour". Très amusé par ce cadeau, Stéphane Plaza a tenu à le partager avec ses abonnés sur Instagram. "Mille mercis pour ce beau cadeau", écrit l'acolyte de Karine Le Marchand dans sa story Instagram.

Par Matilde A.