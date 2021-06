Stéphane Plaza élu animateur préféré des Français

Rien ne résiste à Stéphane Plaza. Devenu au fil des années un visage emblématique du paysage audiovisuel français, le célèbre agent immobilier a été désigné mercredi soir animateur préféré des Français par un sondage TV Magazine / OpinionWay. L'animateur star de M6 devance d'une courte tête Jean-Luc Reichmann et Stéphane Bern. L'animateur des "12 coups de midi" n'a d'ailleurs pas caché sa joie ce jeudi matin en apprenant la nouvelle : ""QUEL BONHEUR de commencer la journée avec cette magnifique nouvelle. Également 2ème préféré des 18-34 ans. MERCiiiiiiiii à TOUSSSSS" a-t-il écrit sur Twitter. Son rival de midi Nagui est quatrième tandis que l'ancien animateur préféré des Français Michel Cymes pointe à la huitième place.

Karine Le Marchand en tête chez les femmes

La première femme, et donc animatrice préférée des Français, Karine Le Marchand, est cinquième du classement. Elle devance Elise Lucet (9ème) et Faustine Bollaert (17ème). Côté progressions, nos confrères de TV Mag soulignent notamment les douze places gagnées par Samuel Etienne qui pointe au 36ème rang. Cyril Féraud et Thomas Sotto gagnent eux 10 places chacun et sont respectivement 15ème et 23ème du classement. A noter également les entrées dans le classement de plusieurs personnalités dont Antoine de Caunes qui se place directement en 13ème position. Pascal Praud est 40ème, Stéphane Rotenberg 43ème et Arthur 46ème.

QUEL BONHEUR ‼️… de commencer la journée avec cette magnifique nouvelle.

Également 2ème préféré des 18-34 ans

MERCiiiiiiiii à TOUSSSSS https://t.co/vZPwTJsb4t @TVMAG @TF1 @EndemolShineFr pic.twitter.com/8cVDe3Peik — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) June 24, 2021

Par Benjamin S.