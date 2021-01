Stéphane Plaza en couple ? Ce rapprochement avec la soeur d'une actrice française...

Stéphane Plaza est-il en couple ou sur le marché des célibataires ? Après avoir affirmé être prêt pour le mariage, le célèbre agent immobilier a juré qu'il ne se confierait plus sur sa vie privée lors d'une interview : "Chaque fois que j’ai parlé de ma vie amoureuse et que j’ai essayé d’être honnête, ça a été une catastrophe. Dès que j’annonce quelque chose sur ce sujet, soit je suis suivi dans la rue, soit on me croit avec les mauvaises personnes et ça me fout un bordel là-dedans !". De quoi le forcer à prendre une radicale décision : "On m’a inventé une histoire avec Jeanfi, avec d’autres… Alors c’est décidé : je n’en parlerai plus !". Difficile donc de savoir aujourd'hui si le meilleur ami de Karine Le Marchand est toujours en couple où s'il est un coeur à prendre ! Quoi qu'il en soit, Stéphane Plaza pourrait avoir retrouvé l'amour grâce à une célèbre actrice française.

Stéphane Plaza à nouveau en couple ?

Après être venu en aide à plusieurs personnalités comme Marine Lorphelin, Sophie Vouzelaud ou encore Eric Antoine, Stéphane Plaza va prochainement voler au secours de Fabienne Carat, l'interprète de Samia Nassri dans la série "Plus belle la vie". La comédienne qui est apparue pour la dernière fois dans la sitcom, ce vendredi 8 janvier 2021, est en effet à la recherche d'un logement dans lequel elle peut vivre avec sa soeur Carole dont elle est très proche. Après avoir passé le premier confinemement ensemble, les deux soeurs ont en effet décidé de s'installer ensemble. "Contrairement à pas mal de personne – c’est pour cela que j’en ai refusé souvent – je savais qu’elle ne ferait pas semblant devant la caméra. C’est quand j’ai étudié son dossier que je me suis demandé si je n’avais pas fait une connerie !" a lancé Stéphane Plaza en se confiant sur ce nouveau défi.



Durant les recherches, l'agent immobilier s'est d'ailleurs trouvé plusieurs points communs avec la soeur de son amie : "Disons que, même si je n’ai d’yeux que pour Fabienne, c’est peut-être Carole qui sera la plus proche de moi en 2021…". Une petite phrase qui pourrait laisser entendre un réel coup de foudre ? Pas sûr puisqu'aux dernières nouvelles, Carole est une femme mariée... Il faudra alors découvrir l'épisode en question de "Recherche Appartement ou Maison" pour comprendre pourquoi Stéphane Plaza se montre aussi enthousiaste.





Par E.S.