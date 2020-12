Stéphane Plaza en couple : cette décision radicale au sujet de sa vie amoureuse

Depuis quelques semaines, Stéphane Plaza a élu domicile chez son amie Karine Le Marchand. Et en attendant que les travaux de sa maison soient terminés, le célèbre agent immobilier continue d'aider les autres à trouver un joli nid douillet grâce à l'émission "Recherche appartement ou maison". Si on souvient qu'il aidé Marine Lorphelin à trouver un logement, nous apprenons qu'il va bientôt porter secours à Fabienne Carat qui cherche un double logement pour vivre avec sa soeur. Mais avant de découvrir ce numéro, ses fans le retrouveront le 6 janvier prochain avec épisode dans lequel il viendra en aide à son ami Jeanfi Janssens !



C'est d'ailleurs dans le cadre de cette émission que les deux compères qui sont devenus très amis, se sont rencontrés : "Il cherchait un appartement. Et nous sommes devenus amis. Trouver un appartement pour un ami met une pression supplémentaire ! Mais comme Jeanfi ne connaît rien à l'immobilier et que c’est son premier achat, il se posait des questions qui étaient susceptibles d'intéresser les téléspectateurs. C’est pour ça que j’ai accepté de refaire l’émission avec lui" a confié Stéphane Plaza dans une récente interview accordée à Télé+.

Stéphane Plaza se livre sur sa vie privée

Cette interview est aussi l'occasion pour Stéphane Plaza de se confier sur sa vie privée : "Chaque fois que j’ai parlé de ma vie amoureuse et que j’ai essayé d’être honnête, ça a été une catastrophe" avance-t-il. "Dès que j’annonce quelque chose sur ce sujet, soit je suis suivi dans la rue, soit on me croit avec les mauvaises personnes et ça me fout un bordel là-dedans !". De quoi le forcer à prendre une radicale décision : "On m’a inventé une histoire avec Jeanfi, avec d’autres… Alors c’est décidé : je n’en parlerai plus !" a assuré l'agent immobilier. En août dernier, Stéphane Plaza avait confié dans une interview être prêt pour le mariage sans pour autant dévoiler l'identité de celui qui partage sa vie.

Par E.S.